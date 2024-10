Promovida pela Lottopar: Semana do Jogo Responsável começa nesta segunda-feira (7)

Evento terá palestras com especialistas do setor de apostas.

Paraná.- Começa nesta segunda-feira (7), a 1ª Semana do Jogo Responsável. Promovida pela Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), a conferência vai reunir palestrantes brasileiros e do exterior que são especialistas no setor de apostas esportivas com foco no jogo responsável. O encontro será presencialmente no auditório do Canal da Música, em Curitiba (PR).

As atividades iniciam a partir das 13h30. Aqueles que não conseguiram se inscrever para o evento presencial poderá acompanha o evento gratuitamente ao vivo pelo canal da Lottopar no Yotube.

Entre os palestrantes convidados estão o Secretário de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, Regis Dudena; Raiana Falcão, também da SPA; Juliana Albuquerque, a vice-presidente executiva do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR); o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Helio Cury Filho; Mauro Holzmann, o diretor de Relações Institucionais do Athletico-PR; o coordenador do Departamento de Saúde e Performance do Paraná Clube, Rafael Morais Gonçalves; o jornalista Marc Sousa; e Ana Bárbara Costa, da Associação de Mulheres da Indústria do Gaming (AMIG).

Também vão participar dos debates, os advogados Camila Fernandes Oliveira, Fernando Prigol, Rodrigo Castor de Mattos, Roberto Brasil, Filipe Rodrigues, entre outros palestrantes.

Os convidados internacionais são Cristina Swan e Daniel Chan, ambos da United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS); Guy Reinenbergh, da Polícia da Bélgica; Diana Fusco da Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae); e Fabio Hegenbart Bueno, oficial de Ligação do Brasil na Interpol em Buenos Aires.

A programação seguirá até o dia 11 de outubro, com as discussões começando iniciando sempre às 14h.

Veja também: Estado do Paraná sediará Seminário Internacional de Jogo Responsável em 2025