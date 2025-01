Saiba quanto o contrato com a Sportingbet pode render anualmente ao Palmeiras

Palmeiras pode chegar a receber R$ 170 milhões da Sportingbet se alcançar as metas do contrato. (Foto: Reprodução/Instagram)

Clube paulista assinou por três temporadas para ter a casa de apostas como patrocinador máster.

São Paulo.- Depois de meses de negociação, o Palmeiras assinou um novo acordo de patrocínio máster para as próximas três temporadas, com a possibilidade de renovação por mais um ano. O parceiro, de acordo com o ge, é a operadora de apostas esportivas Sportingbet.

Ainda segundo o ge, o Verdão vai receber R$ 100 milhões (USD 16,2 mi) fixos por ano, com a possibilidade de subir para R$ 170 milhões (USD 27,55 mi) com o acréscimo de bônus por metas alcançadas. A Sportingbet vai assumir o espaço na camisa que foi ocupado pela financeira Crefisa nos últimos dez anos.

O acordo é válido também para o futebol feminino, que era patrocinado pela concorrente Esportes da Sorte até dezembro, quando o contrato anterior se encerrou. A parceria com a Sportingbet prevê que os recursos sejam destinados para o masculino e o feminino profissional de forma conjunta, sem determinar um percentual específico para cada modalidade.

Um dos principais motivos para a troca da Crefisa pela casa de apostas é que a empresa financeira, de propriedade da presidente do Palmeiras Leila Pereira, não atualizava os valores de patrocínio anualmente de acordo com a inflação desde 2019. Na prática, os pagamentos diminuíram no decorrer dos anos, algo que gestão de Pereira era criticada pela cúpula do time. A parceria com a Sportingbet deve corrigir essa questão.

O Alviverde pretende ainda buscar outros patrocinadores para ocupar a manga, omoplata e barra da camisa que exibiam as marcas da Crefisa e da faculdade FAM, que também pertence a Leila. O clube espera que ao preencher esses espaços vagos no uniforme possa arrecadar mais de R$ 200 milhões (USD 32,35 mi) por ano.

A marca de apostas deve começar a ser exibida nos próximos dias, nos uniformes de treino, quando a equipe começa a preparação para o Campeonato Paulista 2025. O clube estreia na competição no dia 15 deste mês contra a Portuguesa no Allianz Parque.

