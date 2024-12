Combate à lavagem de dinheiro: Lottopar participa de comitê internacional da CIBELAE

O Comitê irá certificar loterias da América Latina, Espanha e Portugal interessadas em aprimorar práticas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Paraná.-As Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) participou da primeira reunião do Comitê Certificador de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Corporação Estatal Ibero-Americana de Apostas e Loterias (CIBELAE), sendo representada pelo seu Diretor de Operações, Fabio Veiga. O comitê, composto por especialistas da América Latina e Espanha, tem a missão de avaliar as ações de loterias estaduais de todo o mundo que buscam a certificação de conformidade com normas de combate à lavagem de dinheiro no mercado lotérico.

“É um orgulho para nós sermos o representante brasileiro dentro desse Comitê Certificador, o que demonstra a capacidade técnica e as boas práticas adotadas pela Lottopar nesse tema. Isso nos permite avaliar as ações de outras instituições e validar aquelas que querem combater de frente essa prática delituosa”, destacou Fabio.

A certificação é dividida em três níveis, com o nível I representando a formalização do pedido. Nesse estágio, a loteria manifesta interesse em obter a certificação e busca o reconhecimento inicial de suas políticas e processos internos, preparando-se para avançar para níveis mais exigentes de conformidade no futuro.

O nível II refere-se à apresentação de evidências de gestão, em que a Loteria deve demonstrar as ações implementadas para promover boas práticas no tema, como a adoção de processos, treinamento de funcionários, realização de auditorias e elaboração de relatórios, entre outros.

O nível III, por sua vez, assegura que a Loteria atende a diversos requisitos, como a utilização de ferramentas tecnológicas para monitoramento de transações, realização de avaliações periódicas de riscos e análises de operações suspeitas, entre outros.

A certificação oferece às loterias da América Latina, Espanha e Portugal uma ferramenta essencial para fortalecer a confiança no setor, especialmente em jurisdições sem regulamentação específica.

“Essa certificação demonstra que o mercado lotérico sempre foi comprometido com a integridade e a prevenção de crimes financeiros e com essas certificações da Cibelae vamos aumentar ainda mais a segurança e a confiança do setor”, concluiu o Diretor de Operações da Lottopar, Fabio Veiga.