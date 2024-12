Como recurso da Lottopar financiará laboratório de combate a crimes financeiros

Governo do Paraná destinará R$10 milhões dos recursos obtidos com as atividades das loterias.

Paraná.- O Governo do Paraná aprovou o investimento de R$ 10 milhões (USD 2 milhões) para a construção de um Laboratório Forense de Combate a Crimes Financeiros para a Polícia Científica. Os fundos serão provenientes das operações da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar). A autorização foi oficializada na última terça-feira (3).

O Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados (CIPAD) ficará na sede do órgão, em Curitiba, e será usado para detecção da prática da lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, operações financeiras ilegais e crimes relacionados, promovendo ainda mais o combate à corrupção de pessoas físicas e jurídicas.

O laboratório auxiliará nas investigações de crimes financeiros, como pagamentos indevidos, fraudes em contratos, notas fiscais falsas, superfaturamento, movimentação de dinheiro em paraísos fiscais, ocultação de bens, uso de “laranjas”, contabilidade fraudulenta e lavagem de dinheiro.

“A Lottopar nasceu com o propósito de fiscalizar e regulamentar as operações lotéricas, proporcionando um entretenimento seguro aos paranaenses mas acima de tudo com retorno social. Esse foi o primeiro recurso destinado ao Governo do Paraná para reforçar as ações de segurança pública, em especial da Polícia Científica do Estado”, destacou o diretor-presidente da Lottopar, Daniel Romanowski.

Veja também: Planejamento estratégico: Lottopar busca aprimorar a qualidade dos serviços prestados

Destinação do recurso foi autorizada na terça-feira (3) (Foto: Ricardo Almeida/SESP)

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, o investimento tem como objetivo fortalecer as ações realizadas pelas polícias Civil e Científica.

“Esse aporte de recursos será destinado especificamente para a criação do Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados, que tem o objetivo de dar suporte à Polícia Judiciária no combate ao crime de lavagem de dinheiro e ao crime organizado”, afirmou.

“O novo Centro é uma estrutura que integrará a Polícia Civil e a Polícia Científica em um ambiente tecnológico, que fará a intensificação das perícias e das investigações em crimes relacionadas à lavagem de dinheiro, crime organizado e combate à corrupção”, explicou o diretor-geral da Polícia Científica do Paraná, Luiz Rodrigo Grochocki.

Veja também: Como campanha da Lottopar busca conscientizar a população sobre jogo responsável

O CIPAD também vai embasar relatórios da Divisão Estadual de Combate à Corrupção, Delegacia de Estelionatos, Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos, Divisão Estadual de Narcóticos e Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná.

“Essa transferência de recursos vai auxiliar a estruturação do CIPAD, que será uma unidade conjunta com a finalidade de intensificar a prevenção e o enfrentamento às ações do crime organizado, a lavagem de dinheiro e também ao combate à corrupção no estado do Paraná”, disse o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach.