Fast Track celebra terceiro ano consecutivo sendo certificada como Great Place to Work no setor de tecnologia

A empresa obteve este reconhecimento pelo terceiro ano consecutivo.

Comunicado de imprensa.- A Fast Track anunciou que foi certificada pelo Great Place to Work® como uma das melhores empregadoras no setor de tecnologia pelo terceiro ano consecutivo.

De acordo com comunicado da empresa, este reconhecimento reflete o feedback positivo dos funcionários sobre a experiência de trabalhar na Fast Track, culminando em um impressionante Trust Index™ de 88%. A Fast Track obteve essa certificação por três anos consecutivos para seus escritórios europeus, começando com o escritório em Malta em 2022, depois adicionando a Suécia em 2023, e agora a Espanha em 2024.

O índice da Fast Track está acima da média das organizações certificadas pelo Great Place to Work® no setor de TI, Software e Soluções, demonstrando dedicação em construir um ambiente de trabalho de classe mundial em seus escritórios. Essa conquista reflete o compromisso da equipe de liderança com uma cultura positiva e próspera enquanto a empresa segue sua jornada de alto crescimento.

“Nós estamos comprometidos em manter nossa posição como empregador de classe mundial, e essa certificação reafirma nossos esforços para atrair e reter os melhores talentos. Nosso foco em ouvir o feedback dos funcionários e ter um ambiente inclusivo e de apoio permite que nossa equipe prospere, beneficiando, em última instância, nossos parceiros e a empresa como um todo. O trabalho nunca acaba, e estamos dedicados a usar o feedback da nossa equipe para continuar fazendo da Fast Track um lugar onde as pessoas possam realmente visualizar uma carreira verdadeiramente recompensadora”, diz Jenny Arnell, Chief People Officer da Fast Track.

“Ser uma Great Place to Work pelo terceiro ano consecutivo reflete o quanto a Fast Track valoriza suas pessoas e sua cultura. Tive o prazer de trabalhar de perto com a equipe de liderança deles, e o foco deles na equidade, transparência e no desenvolvimento de líderes de dentro para fora realmente os diferencia. O compromisso da Fast Track com seus funcionários os torna um destaque na indústria de tecnologia”, comenta Linda Löfman, Consultora Sênior do Great Place to Work®.

Os funcionários da Fast Track, com uma taxa de participação de 100% na pesquisa, apreciaram o espírito de camaradagem da empresa, destacando a comunidade acolhedora e uma atmosfera divertida e de apoio. Os funcionários também valorizaram o tratamento justo em relação à orientação sexual, raça, idade e gênero, com oportunidades, reconhecimento e remuneração equitativos. A gestão foi vista como imparcial, com decisões e promoções baseadas no mérito.

“A Fast Track é uma empresa centrada nas pessoas, e nossos funcionários são o motor de tudo o que fazemos. Estou honrado por esse reconhecimento, que destaca nosso compromisso de atrair e manter os melhores talentos. Um dos nossos pilares estratégicos é desenvolver nossos líderes internamente, e estamos alcançando isso ao empoderar nossa equipe e promover uma cultura organizacional incrível”, comenta Simon Lidzén, Co-Fundador e CEO da Fast Track.

Pesquisas do Great Place to Work indicam que os candidatos a emprego têm muito mais chances de encontrar bons gestores em ambientes de trabalho certificados. Os profissionais nesses ambientes também têm mais chances de se sentir entusiasmados em ir trabalhar e perceber compensações justas e oportunidades de promoção, o que aumenta sua satisfação geral e qualidade de vida.

Sobre o Great Place to Work®

O Great Place to Work® é a autoridade global em cultura no local de trabalho. Desde 1992, a organização entrevistou mais de 100 milhões de funcionários em todo o mundo para entender o que faz um ótimo local de trabalho: confiança. Sua plataforma de pesquisa com funcionários fornece aos líderes as informações necessárias para tomar decisões baseadas em dados que promovem um ambiente de trabalho positivo.