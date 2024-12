Casa de apostas Brabet patrocina Desafio das Estrelas com Ronaldinho Gaúcho e Cafu

Jogo será no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, no próximo sábado (14).

São Paulo.- A casa de apostas Brabet será patrocinadora máster do Desafio das Estrelas, evento que reunirá os ex-jogadores e multicampeões Cafu e Ronaldinho Gaúcho em uma partida festiva. O evento será no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, no próximo sábado (14).

Ronaldinho e Cafu comandarão times formados por celebridades, convidados especiais e ex-atletas. Segundo a organização, os portões serão abertos às 18 horas, permitindo a entrada do público, e o evento terá início às 21 horas. A transmissão será feita pela Cazé TV (YouTube) e pelo Sportv (TV por assinatura).

Veja também: SeuBet promove partida beneficente com Ronaldinho Gaúcho e outros famosos em Londrina

Durante o evento, serão realizadas ativações exclusivas para o público e usuários da Brabet. Terá ações como o Desafio do Travessão, que proporcionará uma competição interativa, enquanto cheques de doação representarão uma iniciativa social com a entrega de doações em nome da Brabet.

Além disso, haverá uma experiência VIP, oferecendo um espaço exclusivo para networking e interação com as estrelas presentes. Para engajar ainda mais os participantes, brindes e prêmios também serão distribuídos.

Como patrocinadora principal, a Brabet estará em destaque nos uniformes, painéis de LED e áreas do evento.