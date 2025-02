Bets legais no Brasil: Governo publica nova relação com empresas licenciadas

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou portarias autorizando o funcionamento definitivo de 37 sites de apostas.

Nesta terça-feira (11), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda divulgou no Diário Oficial da União (DOU) diversas portarias autorizando a operação de mais 37 sites de apostas no Brasil.

As autorizações para o funcionamento das casas de apostas são válidas por cinco anos, até 31 de dezembro de 2029. Cada empresa pagou uma outorga de R$ 30 milhões (USD 6 milhões) para operar legalmente.

A maioria desses sites havia recebido, em outubro do ano passado, uma autorização temporária para operar no Brasil, e agora a autorização se tornou definitiva.

Em 1º de janeiro de 2025, iniciou-se o mercado regulado de apostas de quota fixa no Brasil. As empresas precisam seguir requisitos, como usar o domínio “.bet.br”. O governo acredita que a regulação ajudará a corrigir problemas estruturais e reduzirá os riscos, como o superendividamento.

Veja a lista das novas ‘bets’ com autorização definitiva

BETANO

SPORTINGBET

BETBOO

BETFAIR

NOVIBET

BET365

APOSTA GANHA

4PLAY

PAGOL

SEUBET

H2 BET

VBET

VIVARO

CASA DE APOSTAS

BET SUL

JOGO ONLINE

SUPREMABET

MAXIMABET

XPBET

BETESPORTE

LANCE DE SORTE

BETSPEED

SORTE ONLINE

LOTTOLAND

SORTENABET

BETOU

BETFUSION

AFUN

AI

6Z

GIGABET

QGBET

VIVASORTE

STAKE

RIVALO

MEGAPOSTA

BANDBET

