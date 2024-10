Betnacional: operadora reúne Galvão Bueno e Tino Marcos para campanha de jogo responsável

A propaganda tem como objetivo esclarecer sobre a regulamentação do setor de apostas.

A operadora de apostas esportivas Betnacional lançou, na terça-feira (15), uma peça publicitária reunindo o narrador Galvão Bueno e o jornalista Tino Marcos. Os dois trabalham durante muitos anos em transmissões de futebol e as interações entre eles produziu o bordão “Fala, Tino!”, falado por Galvão, que posteriormente virou inclusive um meme na internet brasileira.

A propaganda usa o bom humor para abordar o jogo responsável. “A empresa traz de volta o humor e a nostalgia para reforçar a importância da conscientização e regulamentação das apostas esportivas”, explicou Gustavo Rocha, CSO do Grupo NSX.

O vídeo está sendo transmitido por emissoras de televisão e está disponível no canal do YouTube e nas redes sociais da Betnacional.

“Nossa missão vai além de proporcionar entretenimento esportivo. Com a legalização das apostas no país, vemos uma oportunidade não só de expandir o mercado, mas também de educar os apostadores sobre os riscos do jogo excessivo. Tino Marcos e Galvão Bueno são figuras de credibilidade no esporte, e sua presença ajuda a humanizar essa mensagem tão importante”, complementou Gustavo Rocha.

Anselmo Albuquerque, o CEO da Lean Agency, a agência de publicidade que produziu a propaganda, comentou sobre a relevância do vídeo para ajudar o público a entender melhor a regulamentação do setor de apostas no Brasil. “A regulamentação em si é algo sério e burocrático. Contudo, é importante que o consumidor entenda que a segurança passa por utilizar plataformas sérias com aval do governo federal”, disse.

“O trabalho da Lean foi o de informar para o maior número de pessoas a seriedade da Betnacional de uma forma diferente. Por isso, utilizamos o maior comunicador esportivo do Brasil, Galvão Bueno, com o seu fiel repórter de campo Tino Marcos para comunicar o compromisso da marca com o jogo seguro e responsável”, acrescentou Anselmo.

A Betnacional faz parte do Grupo NSX, junto com as marcas Betnacional, Mr. Jack e Pagbet, que recentemente teve 56% comprado pela Flutter. O acordo inclui a possibilidade de compra dos 44% restantes em até 10 anos, com a transação podendo superar 1 bilhão de dólares.

Entre os embaixadores da Betnacional, destacam-se o narrador Galvão Bueno, os cantores Seu Jorge, Ludmilla e Thiaguinho, o jogador de futebol Vinícius Jr e o ex-jogador Hernanes. A empresa patrocina ainda as medalhistas de ouro olímpicas Beatriz Souza, Duda e Ana Patrícia.

A empresa de apostas têm acordos de naming rights com o Campeonato Brasileiro da Série B, os estaduais do Rio de Janeiro e de Pernambucano e a Copa do Nordeste.

