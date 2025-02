BBB25: Betnacional promove ativação durante apresentação da cantora Lauana Prado no reality show

A Betnacional é uma das casas de apostas que possui a licença do Ministério da Fazenda para operar no país.

A cantora de sertanejo é mais nova embaixadora da casa de apostas.

O reality show Big Brother Brasil (BBB) é uma das maiores audiências da televisão brasileira. Entre as particularidades do programa estão shows de artistas famosos. A atração mais recente foi a apresentação da cantora de sertanejo Lauana Prado, que assinou há pouco tempo para ser uma das embaixadora da marca de apostas esportivas Betnacional. A casa de apostas também patrocina o BBB.

Durante o show do sábado (15), que foi batizado de “Festa Diferente – Inimigos do Fim”, Lauana cantou sucessos como “Whisky Vagabundo”, “Não Aprendi a Dizer Adeus” e “Escrito nas Estrelas”. O cenário da apresentação foi produzido com as cores azul e amarelo da operadora de apostas e a cantora usou um chapéu também inspirado na marca.

“Lauana tem uma voz única e uma presença de palco impressionante. Estamos felizes em levar seu talento para todo o Brasil por meio de um dos maiores programas de entretenimento do país. Ter Lauana e o BBB ao lado da Betnacional reforça nosso compromisso com a cultura brasileira e fortalece ainda mais nossa conexão com o público”, declarou João Studart, CEO da Betnacional.

A apresentação contou ainda com o lançamento oficial do jingle da empresa de iGaming. Os expectadores que mais comentaram sobre o show na página da Betnacional na rede social X concorreram a um chapéu idêntico ao que a cantora usou.

Na transmissão do programa ficou disponível um QR Code para fãs se cadastrarem em um lista VIP para concorrer a ativações na atual turnê da cantora chamada “Raiz” e que também tem o apoio da Betnacional. Quais serão essas bonificações ainda serão divulgadas pela empresa.

A cantora Lauana Prado entra para o time de embaixadores da operadora de apostas que conta com o também cantor Thiaguinho, o ex-goleiro Magrão, ex-atacante Acosta, a ex-jogadora de volêi Sheilla Castro, o jogador de futebol Vinicius Júnior e o narrador Galvão Bueno. A Betnacional é a patrocinadora máster do Sport Club do Recife e detentora dos naming rights do Campeonato Pernambucano 2025.

