Como a Meridianbet se uniu à Integrity Compliance 360 para entrar no mercado brasileiro

A subsidiária Meridian Gaming Brasil SPE protocolou pedido de licença para operar no Brasil.

A Meridianbet anunciou uma parceria com a Integrity Compliance 360 (IC360) para entrar no mercado brasileiro de apostas esportivas e iGaming. O objetivo é garantir conformidade com os padrões regulatórios globais e reforçar seu compromisso com a integridade.

A subsidiária Meridian Gaming Brasil SPE solicitou licença para operar apostas esportivas e iGaming no país. A empresa busca se posicionar entre as principais operadoras de um dos maiores mercados de apostas do mundo.

Veja também: 113 empresas de apostas protocolaram pedido de licença para operar no Brasil

A parceria se torna especialmente relevante em um contexto de transformação regulatória na indústria de apostas do Brasil. Recentemente, a Secretaria de Prêmios e Apostas, ligada ao Ministério da Fazenda, anunciou que começará a suspender empresas de apostas não autorizadas no país a partir de outubro. Essa mudança destaca a importância de alianças estratégicas para garantir conformidade e competitividade no mercado em evolução.

“Nossa parceria com a IC360 ressalta nossa dedicação em manter os mais altos níveis de integridade e transparência em todos os mercados em que operamos, incluindo o Brasil”, comentou Zoran Milosevic, CEO da Meridianbet.

“À medida que nos aproximamos da garantia de nossa licença, esta colaboração garantirá que estejamos totalmente equipados para atender às expectativas dos órgãos reguladores e de nossos jogadores no mercado emergente de apostas e iGaming de crescimento mais rápido do mundo”, completou Milosevic.

Veja também: Presidente da Comissão de Jogos Esportivos da OAB/RJ dá parecer sobre nova portaria da Fazenda

Brian Goodman, CEO do Golden Matrix Group, acrescentou: “Espera-se que o Brasil se torne o terceiro maior mercado de jogos do mundo, e esta oportunidade marca outro marco importante para a Golden Matrix, e endossa ainda mais nosso compromisso de ser um grande player no mercado de jogos brasileiro”.

“O processo de aprovação multifacetado do Brasil reflete a complexidade e a escala deste mercado, e estamos entusiasmados com o tremendo potencial que temos pela frente. Nosso objetivo é alavancar nossa ampla experiência internacional, tecnologia avançada e soluções de apostas inovadoras para atender às preferências exclusivas dos clientes brasileiros, e nossa parceria com a IC360 ajudará a garantir que estamos fazendo isso de forma ética e com responsabilidade”, finalizou Goodman.