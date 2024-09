Jobs.bet promete revolucionar a busca de empregos na indústria de apostas no Brasil; saiba como

iGaming Media lançou plataforma durante o SBC Summit 2024, realizado em Lisboa

A iGaming Media lançou a Jobs.bet, uma plataforma voltada para simplificar a busca de empregos e otimizar processos seletivos na indústria de apostas e jogos online no Brasil. O anúncio da plataforma aconteceu durante o SBC Summit 2024, realizado em Lisboa, que começou na terça-feira (24) e segue até esta quinta-feira (26).

O cenário de apostas esportivas e de jogos on-line no Brasil está passando por “transformações significativas” diante da regulamentação das apostas, destacou a iGaming Media, afirmando que “esse movimento não só promete criar novas oportunidades de negócios, mas também gerar receitas tributárias e possibilidades de empregos”, conforme publicação do site SBC Notícias.

Veja também: Cassinos no Brasil: ministro defende legalização para desenvolver novos polos turísticos

Segundo foi anunciado, a empresa usará inteligência artificial e algoritmos avançados para analisar perfis de candidatos e requisitos de vagas, visando aumentar a precisão e eficiência nas seleções.

“Nosso objetivo é eliminar o ruído do processo de seleção e oferecer uma experiência mais fluida e humanizada, tanto para os candidatos quanto para os recrutadores”, disse Karen Cohen, diretora da Jobs.bet.

“Entendemos as dores do mercado e sabemos como solucioná-las. Estamos encontrando muitas empresas que precisam formar equipe, do menor ao mais alto nível hierárquico, e estamos preparados para ajudá-las”, acrescentou.

Conforme comunicado da iGaming Media, a Jobs.bet também fornecerá feedbacks instantâneos e sugestões de vagas, tornando a busca por emprego mais rápida e menos estressante. Comprometida com a transparência, a empresa busca criar relações de confiança entre candidatos e empregadores.

Regulamentação de apostas pode gerar 10 mil empregos no Brasil

A regulamentação das apostas esportivas no Brasil pode criar aproximadamente 10 mil empregos diretos imediatos. A estimativa, feita pelo especialista Tiago Gomes, tem como base a portaria publicada pelo Ministério da Fazenda em outubro, que exige que as empresas instalem centrais de atendimento (call centers) no país.

“É um número expressivo e uma mensagem positiva que a indústria das apostas precisa passar para a sociedade: com a regulamentação, não são só os tributos que serão arrecadados, mas haverá geração de emprego e renda no país”, explica Gomes, que fez o cálculo a pedido do portal R7.

O texto regulatório não só trata de questões tributárias, mas também estabelece requisitos técnicos para operadores de apostas esportivas. Eles devem oferecer suporte em língua portuguesa, por meio de canais gratuitos, operando 24 horas por dia, sete dias por semana. Essas medidas visam garantir transparência no atendimento aos apostadores e criar confiança no mercado.

O governo federal regulamentou as apostas esportivas em julho por meio de uma medida provisória, que foi posteriormente discutida no Congresso Nacional como um projeto de lei. A MP precisa ser aprovada até 21 de novembro. O projeto de lei originado pela medida provisória já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está atualmente em análise no Senado.