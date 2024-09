SBC Summit Lisboa terá painel sobre a indústria de iGaming do Brasil

Evento discutirá a legislação para empresas de pagamento que atuam no setor de jogos de azar.

O SBC Summit Lisboa 2024 terá um painel dedicado ao mercado brasileiro de jogos de azar, mais especificamente sobre a legislação para as empresas de pagamento que atuam no setor de iGaming no Brasil. A conferência, que começa no dia 24 e vai até 26 de setembro, terá o painel com o tema: “Familiaridade de pagamentos no Brasil: o caminho para uma regulamentação bem-sucedida”.

A discussão, prevista para o dia 25 deste mês, contará com a presença de representantes de duas companhias de pagamento brasileiras. Estarão presentes, Ari Celia, diretor da Pay4Fun, e Roberto Regianini, CCO da PayBrokers.

Também estão confirmados como palestrantes, Vitória Lopes Goellner, consultora jurídica na Bet77 e membro da Associação de Mulheres da Indústria do Gaming (AMIG); Carl Brincat, diretor de Políticas e Assuntos Regulatórios no LeoVegas Group; e Patricia Lalanda, sócia do escritório de advocacia Loyra.

O SBC Summit de Lisboa terá do mais de 450 palestrantes e 600 expositores em uma área de 110 mil m². É esperada a visitação de mais de 25 mil profissionais da indústria de jogos de azar.

Veja também: Oddsgate confirma participação como patrocinadora no SBC Summit Lisboa 2024