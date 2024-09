Cassinos no Brasil: ministro defende legalização para desenvolver novos polos turísticos

Ministro do Turismo, Celso Sabino, é um defensor do Projeto de Lei 2234/22. (Imagem: Reprodução/YouTube/O Globo)

Celso Sabino acredita os jogos de azar são uma oportunidade para descentralizar o turismo no país.

Pará.- O ministro do Turismo, Celso Sabino, defendeu a aprovação do Projeto de Lei 2234/22, que visa a legalização de cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalo no país. A declaração aconteceu durante a abertura da reunião do G20, o grupo das 20 principais economias do mundo, que foi realizada na sexta-feira (20), em Belém (PA). Na visão de Sabino, a liberação dessas atividades, principalmente dos cassinos, é uma chance de produzir novos polos turísticos no Brasil.

Segundo o que publicou a CNN, o ministro pensa que a instalação de cassinos em resorts já existentes, mas que ainda não tem tanta procura, possa potencializar a visitação de localidades distantes das grandes cidades. A publicação cita como exemplo Salinópolis (PA), Alter do Chão (PA), Olímpia (SP), Pirenópolis (GO) e Alexânia (GO).

O ministro também comentou sobre a legalização o jogo do bicho, ressaltando o aspecto econômico e a tradição desse jogo de azar no país. “Atividade comum nas cidades brasileiras e é tida ainda como contravenção penal”, comentou Celso. Ele complementou que não vê resistência ao projeto na maior parte dos integrantes do governo, desde que a liberação seja feita com uma regulamentação eficiente aliada a ações de prevenção ao vício em jogos.

“Queremos um regramento claro. As pessoas que vão entrar na área dos cassinos vão ser identificadas, vai ter um controle. Quem for identificado com essa compulsão não vai poder acessar as áreas”, falou Sabino sobre alguns planos para o combate à ludopatia.

O ministro ainda afirmou que já recebeu demandas de empresários europeus, norte-americanos, chineses, gregos, chilenos e de outros países que desejam abrir empreendimentos no Brasil.

Durante um evento no final de agosto, o ministro afirmou que o governo estima que a legalização de cassinos no Brasil possa gerar de 600 mil a 1 milhão de empregos diretos e indiretos. “Como qualquer grande atividade econômica que vai mobilizar grandes investimentos, vamos ter geração de emprego já na fase de implantação e durante a execução”, disse Sabino na oportunidade.

O Projeto de Lei 2234/22 foi aprovado, no dia 19 de julho, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e desde então aguarda a apreciação no plenário da Casa, ainda sem perspectiva de votação. O relator do projeto, senador Irajá Abreu (PSD-TO), em diversas oportunidades exaltou o potencial de arrecadação dos jogos de azar, estipulando uma arrecadação de mais de R$ 20 bilhões ao ano.

