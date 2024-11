Quais são os 30 clubes brasileiros que apresentaram declaração a favor das bets

Agremiações assinaram um manifesto apresentado durante audiência pública no STF.

Brasília.- Na audiência pública organizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)para discutir a regulamentação das apostas no Brasil, 30 clubes de futebol assinaram um manifesto em apoio à Lei das Bets no país. A declaração foi lida na terça-feira (12), último dia da audiência, pelo advogado André Sica, sócio do escritório CSMV e representante do Fluminense no evento.

Conforme publicação do site Aposta10, na “Declaração Conjunta dos Clubes Brasileiros”, os 30 times alertam que a proibição das apostas esportivas causaria um colapso financeiro no futebol brasileiro e defendem a manutenção da publicidade das plataformas de apostas.

A declaração ainda ressalta que 19 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão têm acordos de patrocínio com empresas de apostas, sendo 15 com casas de apostas como patrocinadoras principais. A possível proibição das apostas no Brasil prejudicaria essa fonte de receita crucial para os clubes.

Os clubes afirmam que os patrocínios das operadoras são essenciais para quitar dívidas, contratar jogadores e aumentar a competitividade do futebol brasileiro, tanto no mundo quanto na América Latina. O documento também destaca a importância desses patrocínios para o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil.

A nota destaca que, sem as casas de apostas, os clubes ficariam isolados no combate à manipulação de resultados no esporte.

O Flamengo foi o único clube da Série A do Brasileirão a não assinar a declaração, embora tenha patrocínio máster da Pixbet e um acordo para administrar sua própria casa de apostas, a Flabet.

Os 30 clubes que assinaram a declaração foram: