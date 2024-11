10 mil faixas no Maracanã: Superbet promove ativação em jogo do Fluminense

Artigos foram distribuídos na partida com o Fortaleza pelo Brasileirão.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas Superbet promoveu uma ação com a torcida do Fluminense. A empresa é patrocinadora master do Tricolor e levou 10 mil faixas para os torcedores durante o jogo da sexta-feira (22), no Maracanã, contra o Fortaleza, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2024.

As faixas foram distribuídas no setor sul do estádio e se assemelham aos cachecóis que os torcedores europeus costumam usar. As peças foram confeccionadas com cerca de um metro de comprimento e nas cores do Fluminense. Em campo, o resultado da partida foi 2×2.

O Tricolor carioca está na busca para permanecer na Série A do Brasileirão e para essa partida para a próxima em casa, o clube fez uma promoção de venda de ingressos mais baratos, alguns chegando a R$ 10, a inteira e R$ 5, a meia. A equipe das laranjeiras atualmente está na 15ª posição da tabela, com 38 pontos, e só está fora do Z4 por ter um ponto a mais que Criciúma e Red Bull Bragantino.

A Superbet, no mês de outubro, lançou uma campanha solidária com o Fluminense e o São Paulo, duas equipes de futebol que têm contrato de patrocínio máster com a plataforma, em alusão ao Outubro Rosa, época em que aumenta a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Na campanha “Lenço da Esperança”, a casa de apostas convidou o ex-jogadores de futebol Gum e Zetti, respectivamente, ídolos do clube carioca e do time paulista, para presentear duas mulheres, cada uma torcedora de um clube, que estão fazendo o tratamento contra o câncer de mama. O ex-atletas levaram lenços para cabeça inspirados nas camisas dos times que representam.

Outra campanha lançada recentemente pela operadora de apostas foi um comercial voltado para o jogo responsável. O material de conscientização está sendo veiculado em diversas mídias, incluindo TV aberta e fechada. A peça publicitária foi produzida pela agência Pullse RJ e tem como objetivo ressaltar os perigos de fazer algo em excesso, incluindo as apostas.

