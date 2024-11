“Tudo em excesso faz mal”: Superbet lança campanha sobre jogo responsável

O material de conscientização tem como objetivo ressaltar os perigos de fazer algo em excesso, incluindo as apostas.

A operadora de apostas esportivas Superbet lançou uma campanha voltada para o jogo responsável. O material de conscientização está sendo veiculado em diversas mídias, incluindo TV aberta e fechada. A peça publicitária foi produzida pela agência Pullse RJ e tem como objetivo ressaltar os perigos de fazer algo em excesso, incluindo as apostas.

“Nessa campanha adotamos o tom de fala como tudo em excesso é prejudicial. Trabalho, comida, diversão. E com o jogo não é diferente. A empresa nunca se isentou de suas responsabilidades. Todas as nossa campanhas ao longo deste ano operando no Brasil têm focado no entretenimento e na paixão do brasileiro pelo esporte”, comentou a diretora de Marketing da Superbet Brasil, Patrícia Prates.

A peça publicitária deve ser veiculado até o dia 31 de dezembro nos intervalos em transmissões de competições exibidas por canais como TNT Sports e ESPN e programas esportivos como Donos da Bola e A Voz do Rio.

Além da propaganda, a Superbet Brasil relançou um guia virtual para o jogo responsável. A ferramenta é dividida em quatro partes, conselhos sobre jogos e volume de apostas, ferramentas de jogo responsável, proteção aos usuários e quais os dispositivos a Superbet Brasil usa para garantir a segurança dos clientes.

A Superbet foi uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

