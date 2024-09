WA. Technology afirma estar pronta para revolucionar as operações dos parceiros no Brasil no SBC Summit

Os últimos lançamentos da WA.Affiliates e WA.Fantasy serão revelados no stand C155, dentro da Feira Internacional de Lisboa

Comunicado de Imprensa.- A WA. Technology, provedora de soluções B2B iGaming, anunciou estar pronta para apresentar seus últimos lançamentos de tecnologia projetados para que operadoras voltadas para o Brasil liderem o mercado após a regulamentação.

A WA.Technology já é reconhecida como uma das provedoras de soluções B2B mais procuradas do Brasil, tendo feito parcerias com muitas das principais operadoras do país, além de estar na vanguarda do desenvolvimento de algumas das casas de apostas esportivas e cassinos online mais populares do país.

Após um extenso processo de P&D, a provedora de soluções premium afirma estar pronta para revelar suas últimas inovações, projetadas especificamente para aqueles que buscam se tornar os melhores no Brasil quando o país for regulamentado.

Com vários escritórios e equipes já estabelecidos no Brasil, a WA.Technology está usando os mais de 20 anos de experiência de sua equipe para desenvolver sua plataforma WA.Affiliates, que promete ajudar as operadoras a otimizar o desempenho e revolucionar sua abordagem de marketing focado no jogador.

Apresentando recursos de rastreamento de afiliados, software de rastreamento de desempenho e a opção de introduzir gamificação, o WA.Affiliates representa uma ferramenta de aquisição incomparável para operadores alcançarem novos públicos e direcionarem tráfego de volta para seus sites.

Os parceiros agora poderão integrar o produto de afiliados recém-atualizado do provedor diretamente em seu cassino online ou casa de apostas esportivas por meio de uma integração perfeita.

O mercado regulamentado no Brasil deve ser lançado em 1º de janeiro de 2025. Com uma população de mais de 215 milhões, analistas do setor previram que o mercado de apostas esportivas do Brasil pode ultrapassar US$ 2,3 bilhões em ganhos brutos em 2025.

Além disso, a WA. Technology também apresentará seus novos Fantasy Sports e a oferta Pick’Em Player Props inspirada nos EUA, que em breve estará disponível para operadoras que entrarem no mercado brasileiro.

Projetados para que os jogadores liberem sua experiência esportiva em Daily Fantasy Sports e jogos de previsão gratuitos, ambos representam uma ferramenta de aquisição testada e comprovada para casas de apostas e cassinos para aumentar o engajamento, a retenção e as oportunidades de vendas cruzadas.

Comentando sobre o comprometimento da WA. Technology em dar suporte a operadores brasileiros, Phyllyp Sedicias, Country Director Brazil, disse: “Seria um eufemismo dizer que a regulamentação do mercado brasileiro apresenta uma grande oportunidade para a indústria de apostas.

“Somos um dos poucos provedores internacionais a ter equipes e escritórios locais no Brasil para atender nossos parceiros. Temos conhecimento local de diferentes mercados em todo o país – entendemos o que nossos parceiros querem e também o que os jogadores gostam. Tudo o que estamos prestes a mostrar é projetado para tornar nossos parceiros os melhores do mercado, e mal podemos esperar para mostrar nossa expertise no próximo SBC Summit.

“Com essas novas soluções, colocamos um grande foco tanto na personalização quanto na localização, pois acreditamos que isso é essencial se você deseja ter sucesso em um mercado tão competitivo quanto o Brasil.”