Maior bandeirão do mundo: casa de apostas Superbet promove ativação com a torcida do São Paulo

A ação aconteceu antes do clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Superbet, patrocinadora máster do São Paulo Futebol Clube, promoveu uma ação de marketing com a torcida tricolor, no domingo (26), antes do clássico contra o Corinthians, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2025.

A empresa de iGaming produziu o que ela chamou de “maior bandeirão do mundo”, que foi estendido pelos fãs do clube na arquibancada superior do estádio Morumbis. De acordo com o Lance!, foram usados cerca de 13,5 mil metros de tecido para a confecção do bandeirão, que precisou de 400 pessoas para desdobrar a peça.

O artigo, que ficou com uma área final de 22 mil m², que equivale a três campos de futebol, trouxe mensagens em homenagem aos 95 anos do clube e em referência a títulos conquistados pelo time na sua trajetória.

Segundo o Lance!, até então, o maior bandeirão do mundo pertencia à torcida do Rosario Central, da Argentina, que produzia um artigo de 20 mil m². Já o produto da ação de marketing com a torcida tricolor foi usada essa vez e o material será reciclado.

A Superbet iniciou o ano de 2025 com investimentos em divulgação da marca através de patrocínios a importantes campeonatos regionais do futebol brasileiro. A companhia adquiriu os naming rights dos campeonatos Baiano, Carioca, Cearense e Gaúcho, além da edição deste ano da Copa do Nordeste.

A companhia é uma das 14 casas de apostas que receberam do Ministério da Fazenda a autorização definitiva para operar legalmente no país. A operadora de iGaming é patrocinadora máster de dois clubes futebol da Série A do Brasileirão, o Fluminense e o São Paulo.

A empresa de apostas anunciou recentemente o ex-jogador de futebol Cafu como o novo embaixador da marca. O ex-lateral direito foi capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo da FIFA de 2002.

Veja também: Super investimento: operadora Superbet adquire o naming rights de quatro estaduais e da Copa do Nordeste