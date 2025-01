Como parceria entre FAF e Polícia Civil do Amapá visa combater a manipulação de resultados e apostas ilegais no futebol

Iniciativa busca estabelecer estratégias de prevenção e investigação de práticas ilícitas no esporte.

Amapá.- A Federação Amapaense de Futebol (FAF) promoveu uma reunião nesta terça-feira (28) com representantes da Polícia Civil do Amapá para debater estratégias de combate à manipulação de resultados em partidas de futebol, com ênfase nas apostas esportivas. O encontro teve como objetivo estabelecer uma parceria entre as duas entidades, buscando combater práticas ilegais no esporte.

Segundo a FAF, a reunião contou com a presença do vice-presidente da FAF, Netto Góes, do diretor de arbitragem Romeu Figueira e do delegado-geral Cezar Augusto. Durante o encontro, foram discutidas a criação de um canal para denúncias de manipulação de jogos e a criação de um departamento específico para investigar esses casos no futebol estadual.

“O objetivo da parceria é preservar a integridade do futebol amapaense, garantindo que os jogos sejam decididos dentro de campo, de forma justa e transparente”, disse o vice-presidente da FAF, Netto Góes.

Veja também: Integridade no esporte: Federação Amapaense de Futebol renova parceria com Sportradar para temporada 2025

O delgado Cezar Augusto ressaltou o compromisso da Polícia Civil em combater crimes relacionados a apostas e corrupção esportiva. Já o diretor de arbitragem Romeu Figueira enfatizou a importância de envolver árbitros e clubes na conscientização, destacando que todos no futebol devem estar conscientes para prevenir práticas criminosas.

Como resultado das discussões, foi decidido que: