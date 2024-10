Vício em jogos: Presidente do Senado afirma que é preciso reverter “indústria do vício”

Segundo Rodrigo Pacheco, “ou o Brasil reverte a indústria do vício ou terá de extinguir as bets”

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), concedeu entrevista ao UOL onde falou sobre a preocupação com o vício em apostas esportivas. Segundo o senador, é preciso combater o que chamou de “indústria do vício”. Para Pacheco, se a legislação atual não diminuir o problema, será necessário proibir novamente as apostas e jogos online no Brasil.

“Estou plenamente de acordo com a fala do presidente Lula de que se a regulamentação não resolver é possível extinguir as bets”, disse o líder do Senado, em referência a um pronunciamento do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 6 de outubro.

Na oportunidade, Lula falou à imprensa: “Estamos fazendo uma regulação [das bets], e ainda no mês de outubro nós vamos tirar pelo menos 2 mil sites de apostas nesse país, e depois vamos saber o que a regulamentação vai garantir de benefício, de certeza que a coisa está sendo feita com seriedade. Se não der resultado com a regulamentação, eu não terei nenhuma dúvida em acabar definitivamente com isso. Nenhuma dúvida”, declarou.

Rodrigo Pacheco participou da LIDE Brazil Conference, realizada esta semana em Londres, Inglaterra. Durante o evento, o presidente do Senado declarou: “Temos agora de fazer investida de apuração, regulamentação, de filtros de regras mais duras e tentar fazer a reversão da chaga que virou esse tipo de jogo no Brasil, vulnerabilizando pessoas, que usam inclusive seus benefícios sociais para fazer apostas”.

“Então, se não conseguir fazer reverter essa realidade, se não for algo lateral na sociedade, se estiver na vida de todos os brasileiros dessa forma, não há outro caminho senão proibir”, complementou Pacheco.

Segundo o senador, foi um erro a legalização das apostas em 2018 e regularização do setor em 2024. Para ele, antes de avançar com a legalização dos cassinos, que aguarda votação na Plenária do Senado, é preciso reformular a legislação das apostas.

“O Brasil errou ao aprovar essa lei das apostas eletrônicas antes da aprovação dos cassinos físicos. Colocamos o cassino dentro das casas das pessoas e não aprovamos o cassino na rua. O grande problema é que a experiência do Brasil com as apostas esportivas e as bets tem sido a pior possível e tem contaminado a legalização de jogos como um todo. Então, o projeto de legalização dos ‘jogos físicos’ só poderá avançar se houver algum tipo de limitação, de reprimenda à realidade atual do Brasil em relação às bets”, disse Rodrigo.

