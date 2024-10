PL dos Cassinos: com número de votos suficiente, relator afirma que votação aguarda ‘temperatura abaixar’

Senador Irajá Silvestre deu declaração durante evento com empresários do grupo LIDE, em São Paulo.

O relator do PL dos Cassinos, senador Irajá Silvestre Filho (PSD-TO), afirmou que a votação da proposta no Senado depende de a “temperatura abaixar” e de um trabalho para mudar a opinião pública, conforme publicação da Veja.

O projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em junho, com um placar apertado de 14 votos a favor e 12 contra. O projeto havia sido aprovado na Câmara de Deputados no ano de 2022 e desde então passou por diversos debates, mudanças de data de votação e manobras de parlamentares contrários à pauta. Com a aprovação na CCJ, o texto do projeto avançou para votação no Plenário do Senado, em caso de nova aprovação seguirá para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Tenho conversado quase diariamente com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Nós estamos esperando a temperatura baixar um pouco, mas eu tenho a convicção de que neste ano nós iremos aprovar o projeto. Já temos os votos necessários, o convencimento das senadoras e dos senadores, pelo menos da maioria”, afirmou o relator durante um evento com empresários do grupo LIDE, em São Paulo.

O senador Irajá Silvestre Filho afirmou que a resistência ao PL dos Cassinos no Senado é de natureza “ideológica”, principalmente influenciada por grupos evangélicos. Ele destacou a necessidade de promover uma “mudança na opinião pública” sobre os jogos de azar para avançar com a proposta.

“Eu tenho a convicção de que o que não mata fortalece. E o setor vai sair muito mais fortalecido dessa fase que nós estamos enfrentando junto à opinião pública”, disse Irajá.

Irajá também ressaltou aos empresários do evento que “não caiu de paraquedas” na relatoria do PL e que a aprovação deve ser pautada ainda neste ano.