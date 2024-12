Verificação de identidade: Legitimuz fecha parceria com três casas de apostas para oferta de serviço

Entre as funcionalidades que passam a ficar disponíveis para as plataformas, estão o KYC Onboarding e BetSafe.

A Legitimuz, uma empresa especializada em soluções de verificação de identidade, firmou uma parceria com três casas de apostas: Bet7k, Cassino Pix e BetVera. O acordo possibilita que essas companhias de iGaming se adequem às exigências do mercado regulado de jogos online no Brasil ao reforçar os sistemas de segurança de suas respectivas plataformas.

Entre as funcionalidades que a Legitimuz vai ofertar aos parceiros, estão o KYC Onboarding e BetSafe. Esses ferramentas, de acordo com a fornecedora, permitem proteção contra fraudes, detecção de uso de VPN, análise de múltiplos CPFs e verificação de geolocalização.

Além disso, essas funcionalidades se adequam às portarias Nº 1.231, Nº 1.233 e Nº 1.225 da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A partir de 1º de janeiro de 2025, apenas as empresas de apostas que seguirem essas e outras normas do governo poderão atuar de forma regularizada no Brasil.

“O mercado de iGaming no Brasil vive um momento de transformação histórica, e estamos orgulhosos de trabalhar ao lado de empresas visionárias como Bet7k, Cassino Pix e BetVera. Nossa missão é oferecer não apenas conformidade, mas também uma base sólida de segurança e confiança para que essas marcas se destaquem em um mercado cada vez mais competitivo”, declarou Kayky Janiszewski, CEO da Legitimuz.

Regulamentação do setor de apostas esportivas

Regis Dudena, o titular da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, comentou, em novembro, sobre os prazos para divulgação das plataformas de apostas autorizadas. Segundo o secretário, os nomes das empresas que se cadastraram até 20 de agosto e passaram no processo avaliativo devem ser divulgados na segunda quinzena de dezembro.

