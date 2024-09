Segurança cibernética: SOFTSWISS lança programa de recompensa por bugs para especialistas identificarem vulnerabilidades

Programa de Recompensa por Bugs oferece incentivos financeiros de até 3.500 euros (cerca de R$ 18.500).

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora de software do setor de iGaming, anunciou o lançamento de seu programa privado de recompensa por bugs para aumentar a segurança cibernética. O programa convida hackers de chapéu branco e pesquisadores de segurança independentes a identificar vulnerabilidades, oferecendo recompensas por suas descobertas.

Para garantir que apenas casos significativos e que atendam a requisitos específicos sejam relatados, a SOFTSWISS lançou um programa privado com acesso somente por convite. Os programas somente para convidados incentivam os hackers de chapéu branco a prestar muita atenção aos termos e requisitos, resultando em relatórios de maior qualidade.

Segundo a empresa, enquanto os programas públicos podem oferecer perspectivas mais amplas, mas tendem a gerar relatórios mais irrelevantes, o lançamento privado garante que o foco permaneça nos problemas críticos de segurança.

O Programa de Recompensa por Bugs oferece incentivos financeiros de até 3.500 euros (cerca de R$ 18.500), dependendo da gravidade e da complexidade das vulnerabilidades descobertas. Esse programa funciona como uma camada adicional de defesa, fornecendo avaliações externas e imparciais de especialistas em segurança altamente qualificados.

“Nós nos preocupamos com a segurança de nossos clientes e de seus jogadores, e é por isso que é importante para nós não apenas prestar muita atenção à proteção dos produtos que desenvolvemos, mas também verificar constantemente nossos aplicativos com a ajuda de especialistas e entusiastas externos qualificados. Em colaboração com a comunidade de especialistas, podemos garantir um nível confiável de proteção de dados e operações ininterruptas para todos os nossos clientes”, disse Evgeny Zaretskov, Diretor de Segurança da Informação do Grupo na SOFTSWISS.

“A SOFTSWISS tem orgulho de estabelecer um novo padrão de segurança cibernética, aproveitando a experiência de crowdsourcing. Nesse cenário em constante evolução, até mesmo um pequeno bug pode levar a perdas significativas para os operadores. O Programa de Recompensa por Bugs é uma medida extra para proteger nossos clientes atuais e futuros”, acrescentou Zaretskov

O programa começou com dois produtos: a Plataforma de Cassino Online da SOFTSWISS e a Plataforma para Apostas Esportivas da SOFTSWISS. Ele é conduzido em um ambiente de teste dedicado, que opera independentemente dos sistemas de cassino ao vivo, garantindo que não haja interrupção na experiência do jogador ou no desempenho da plataforma.

“A segurança cibernética é uma batalha contínua”, destacou Artyom Buchkov, CSO Adjunto. “Nenhuma empresa pode descobrir todas as vulnerabilidades por conta própria. Esse programa permite que hackers talentosos invadam legalmente um cassino online, ajudando a antecipar e a nos defender contra possíveis ameaças. Isso reforça nosso compromisso de fornecer o software e as plataformas mais seguros do setor de iGaming.”

Ainda de acordo com a equipe de segurança cibernética da SOFTSWISS, no futuro, a empresa planeja ampliar os quadros, adicionando mais produtos e refinando os requisitos para manter os mais altos padrões de segurança em todas as plataformas.