The Unit firma acordo para desenvolver apps para marcas brasileiras da Sportingtech

The Unit deve trazer a sua expertise na criação de aplicativos para iOS e Android.

Comunicado de imprensa.- The Unit, empresa líder em desenvolvimento de produtos nearshore e serviços de marketing para apostas esportivas e iGaming, iniciou uma colaboração com o fornecedor de apostas esportivas e iGaming Sportingtech.

A Sportingtech é uma renomada fornecedora de soluções em apostas e jogos para mercados regulamentados e emergentes em todo o mundo. A plataforma de iGaming da Sportingtech oferece tudo que abrange apostas esportivas e cassino por meio de um sistema modular e back office intuitivo para uma solução multicanal.

The Unit desenvolverá aplicativos para as marcas da Sportingtech no Brasil, trazendo sua expertise na criação de aplicativos nativos iOS e Android adaptados às necessidades específicas dos clientes. Esta parceria já incluiu uma reformulação bem-sucedida da plataforma de apostas esportivas da Sportingtech, com The Unit utilizando sua capacidade de projetar e desenvolver plataformas robustas e escaláveis ​​que melhoram a experiência do usuário.

Paddy Casey, cofundador da The Unit, disse: “A Sportingtech é uma das fornecedoras líderes da indústria de apostas esportivas e iGaming, e estamos entusiasmados em anunciar esta parceria emocionante”.

“Temos o prazer de trazer o nosso amplo conhecimento e experiência para garantir que as marcas da Sportingtech operem com a aplicação móvel mais forte possível. Isso segue o lançamento das apostas esportivas redesenhadas da Sportingtech, onde nossa equipe foi capaz de fornecer nossos serviços de desenvolvimento de software sob medida para atender a requisitos e desafios de negócios exclusivos”, complementou Casey.

“Estamos muito ansiosos para trabalhar com a Sportingtech e aproveitar ao máximo as sinergias que esta parceria irá apresentar”, finaliza o executivo.

Tommy Molloy, diretor de Produtos da Sportingtech, disse: “A parceria com The Unit reflete nosso compromisso em fornecer soluções personalizadas que capacitem as operadoras a se destacarem em mercados competitivos como o Brasil. A experiência da The Unit como desenvolvedora confiável garante que nossos parceiros possam alcançar desempenho máximo e fornecer experiências de usuário incomparáveis”.

“Após o lançamento bem-sucedido da nossa recentemente redesenhada plataforma de apostas esportivas, esta colaboração reforça nosso foco na melhoria contínua e na flexibilidade, permitindo-nos oferecer uma plataforma de qualidade, pronta para uso, que estabelece novos padrões em personalização e crescimento”, acrescentou Molloy.

Com escritórios na Irlanda e na Moldávia, e uma divisão recém-formada nos EUA, inaugurada em Nova Iorque em janeiro de 2025, The Unit tem um compromisso inabalável de se tornar o parceiro ideal em toda a indústria. Além de seus amplos serviços de marketing, a equipe solidificou seu forte histórico de construção de produtos de classe mundial, escaláveis ​​e eficientes para o setor de apostas esportivas e iGaming nos últimos anos.

À medida que The Unit embarca neste período de crescimento, a empresa continua comprometida em fornecer produtos e serviços excepcionais aos seus clientes. Com sua equipe experiente, os melhores recursos de desenvolvimento de produtos e foco na inovação, a The Unit está preparada para moldar o futuro das indústrias de apostas esportivas e iGaming.

