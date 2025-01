Por que o Joinville perdeu o patrocínio da Hope Gaming para 2025?

Clube catarinense ficou sem patrocinador véspera do início do campeonato estadual.

Santa Catarina- O Joinville Esporte Clube (JEC) comunicou o término do contrato com sua patrocinadora máster para a temporada de 2025, a Hope Gaming. De acordo com a nota oficial do clube, a parceria visava promover a casa de apostas Dupoc.

O JEC informou que antes da assinatura do contrato, há dois meses, confirmou que a Hope estava em conformidade com as exigências do Governo Federal. No entanto, em 4 de janeiro, a empresa informou que não prosseguiu com a autorização final do Ministério da Fazenda, necessária para a exposição da marca.

Por questões legais e da CBF, sem essa autorização, o JEC não poderia exibir o patrocínio, que teria duração de um ano. O primeiro pagamento estava previsto para segunda-feira (13), e o clube planejava usar os uniformes com a marca na estreia do Campeonato Catarinense, contra o Figueirense, neste sábado (11).

O clube anunciou que tomará medidas legais para buscar indenizações. Segundo o ge, em entrevista à CBN Joinville, o presidente Darthanhan Oliveira revelou que o Joinville já negocia com outra casa de apostas e espera fechar o novo acordo ainda em janeiro.