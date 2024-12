Provedor de plataforma global TG Lab adquire a brasileira SysGaming

A SysGaming é uma fornecedora de software de jogos de azar com sede no estado do Paraná.

Aquisição estratégica faz com que o TG Lab expanda a participação na América Latina para a Stake.com e outras grandes operadoras.

Comunicado de imprensa.- O provedor global de plataforma omnicanal TG Lab anunciou, nesta quinta-feira (5), a aquisição estratégica do fornecedor de software de jogos de azar com sede no Brasil, SysGaming.

A decisão está alinhada com a ambição do TG Lab de fortalecer sua posição na América Latina com o provedor que já opera na Argentina, Brasil, Colômbia, Paraguai e Peru.

A aquisição da SysGaming permitirá que o TG Lab continue oferecendo experiências personalizadas e localizadas em tempo real para parceiros da América Latina em espanhol e português.

Atendendo às principais operadoras em todo o mundo – que também inclui grandes marcas como Stake, Betsson e Loterie Nationale da Bélgica – a plataforma omnicanal do TG Lab oferece solução full-stack com um conjunto flexível de módulos para apostas esportivas e cassinos para impulsionar suas operações de jogos em vários mercados.

Ao fortalecer seu desenvolvimento de jogos localizados e experiência em plataforma para a América Latina, os parceiros do TG Lab terão acesso a uma abundância de conteúdo nativo que abrange verticais especializadas para a região em apostas esportivas e iGaming.

Com equipe e escritório localizados em Foz do Iguaçu, no estado mais meridional do Brasil, Paraná, a SysGaming já está presente no Brasil, Paraguai e Argentina, com o provedor alimentando grandes operadoras locais, incluindo o monopólio estatal do Paraguai, Aposta.la, e Playcet, da Argentina. Espera-se que ambas as marcas migrem para a plataforma do TG Lab no devido tempo.

A equipe de quase 30 especialistas em desenvolvimento da SysGaming também se juntará ao TG Lab, trazendo consigo sua ampla experiência no desenvolvimento de plataformas de qualidade.

A integração da gama de jogos e capacidades de desenvolvimento de plataforma da SysGaming na plataforma proprietária do TG Lab começará imediatamente, disponibilizando a lista completa de conteúdo inovador da SysGaming para os parceiros do TG Lab.

Isso incluirá os slots e a coleção de jogos crash da SysGaming, dando ao TG LAB a oportunidade de trazer recursos de design de jogos internamente e desenvolver jogos personalizados e localizados para parceiros.

Comentando sobre a aquisição, o CEO do TG Lab, Ugnius Simelionis, disse: “Vemos esta mudança como o início do estabelecimento de nossas credenciais de liderança na América Latina. Já temos parceria com algumas das maiores marcas do mercado e temos o prazer de receber a equipe SysGaming ao time do TG Lag”.

“A SysGaming estabeleceu uma forte reputação na América Latina por seu desenvolvimento de qualidade excepcional, seus jogos localizados e seu impressionante agregador – todos fatores que os tornaram um ‘ajuste perfeito’ para o ecossistema TG Lab. Sua abordagem inovadora em design de jogos e desenvolvimento de plataformas é admirável e, sem dúvida, permitiu-lhes construir uma presença sólida na região”, acrescentou o executivo.

“Estamos muito ansiosos para aproveitar os pontos fortes um dos outro. Com seu conhecimento e

expertise, agora podemos oferecer às operadoras da América Latina o melhor serviço localizado do mercado. À medida que continuamos a crescer juntos nos próximos 12 meses, temos grandes planos para aumentar nossa equipe na América Latina e solidificar nossa posição como líder do setor”, finalizou Simelionis.