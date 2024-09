TaDa Gaming lança o caça-níqueis Shōgun, com um recurso exclusivo de símbolo dividido

Shōgun é o mais novo slot do provedor de conteúdo de cassino, baseado nos campos de batalha do Japão Imperial.

Comunicado de imprensa.- A fornecedora de conteúdo de cassino, TaDa Gaming, está levando os jogadores aos campos de batalha do Japão Imperial no novo caça-níqueis de aventura Shōgun. Carregado de recursos, a interação entre os Wilds, Scatters e Giros Grátis é ainda mais aprimorada com o recurso exclusivo de bônus progressivo ‘Espadas’.

Jogada em uma grade de 5 x 3, com uma fileira de bônus especial no topo, os jogadores descobrirão um potencial de ganho máximo de 10.000x a aposta, junto com uma jogabilidade imersiva e uma reviravolta neste excelente novo lançamento. Exércitos de guerreiros samurais entram em combate em busca de honra, enquanto o próprio Shōgun protege os rolos. Com um golpe de sua arma, ele pode ativar o recurso de Bônus de Espadas, que divide os símbolos até quatro vezes nos rolos padrão, criando combinações vencedoras e jogadas emocionantes.

Repleto de imagens japonesas, os símbolos de maior valor incluem o manto Jinbaori e a arma de arremesso Shuriken. Encontre o Pagode Scatter tradicional para acionar SETE Giros Grátis e a chance de ativar o recurso de Bônus de Espadas.

O Bônus de Espadas é progressivo. Símbolos de folhas trançadas ou de uma, duas ou três espadas aparecem na fileira de bônus superior. Quando uma espada aparece, todos os símbolos nesse rolo serão divididos de acordo com o número de espadas mais um na fileira de bônus superior.

Uma espada dividirá os símbolos em dois. Duas espadas dividirão os símbolos em três, e três espadas dividirão os símbolos em quatro vezes, aumentando significativamente o potencial de ganho e proporcionando uma jogabilidade imersiva.

Os Giros Grátis podem ser reativados durante o recurso e são potencialmente ilimitados, já que cada Scatter Pagode nos rolos aumenta os Giros Grátis em um. A Coroa de Louros Japonesa é o Wild e substitui todos os símbolos, exceto o Scatter e o Bônus. Com o toque característico da TaDa, os Wilds possuem diferentes valores, de um a quatro, e aumentam consideravelmente o potencial de ganho a cada giro em que aparecem.

Como parte da experiência, à medida que os recursos de bônus são ativados, a grade inteira também se divide e muda para novas telas, exibindo uma intensa batalha de samurais e grandes canhões enquanto as vitórias se acumulam, criando um efeito cinematográfico impressionante.

Sean Liu, Chefe de Gestão de Produto da TaDa Gaming, comentou: “Shōgun é uma adição fantástica ao nosso portfólio. Oferece um tema imersivo com animações impressionantes, juntamente com um potencial de 10.000x. O equilíbrio entre vitórias frequentes e grandes prêmios, combinado com a qualidade da experiência geral, eleva o padrão do iGaming.”

Atualmente, a TaDa Gaming lança até quatro jogos por mês para somar ao seu portfólio diversificado e em constante crescimento. Conhecida especialmente por seus jogos inovadores de pesca e tiro, a TaDa Gaming se orgulha de impulsionar a inovação no cenário do iGaming.