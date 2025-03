“Super Pódio”: operadora Superbet monta pódios estilizados para finais de campeonatos estaduais

O local de entrega dos troféus foram produzidos com um design inspirado no formato da letra S.

A casa de apostas Superbet investiu, no primeiro trimestre de 2025, na divulgação da marca através de patrocínios a competições regionais de futebol. A companhia adquiriu os naming rights dos campeonatos Baiano, Capixaba, Carioca, Cearense, Gaúcho e Sergipano, além da edição deste ano da Copa do Nordeste.

Para essas disputas apoiadas pela empresa, ela preparou um pódio personalizado para a cerimônia de premiação. Chamado de “Super Pódio”, o local de entrega dos troféus terá um design personalizado, inspirado no formato da letra S.

“Com o Super Pódio, não apenas celebramos a conquista dos campeões desses estaduais, mas também redefinimos os padrões de premiação no futebol brasileiro. Chegou a hora de transformar os estaduais em um verdadeiro espetáculo e uma inédita experiência, à altura da paixão do torcedor brasileiro”, afirmou Patricia Prates, diretora de marketing da Superbet.

Essa não foi a única ativação da empresa para os campeonatos regionais. Para o Gauchão e para o Carioca, a patrocinadora montou o “Super Banco”, um espaço no formato de banco de reservas, em que quatro pessoas acompanharam o jogo de ida da final entre Grêmio e Internacional perto do gramado, na Arena do Grêmio, no sábado (8).

De forma semelhante, no primeiro jogo da final entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã, na quarta-feira (12), também foi montado o Super Banco, que contou com a participação do cantor Ferrugem e da embaixadora da marca Eliza Ranieri.

A casa de apostas esportivas é uma das que receberam do Ministério da Fazenda a autorização definitiva para operar legalmente no país. A operadora de iGaming é patrocinadora máster de dois clubes futebol da Série A do Brasileirão, o Fluminense e o São Paulo.

A parceria com o Tricolor Paulista deve ser ampliada até 2030, quando será comemorado o centenário do clube, segundo o que afirmou o CEO da casa de apostas, Alexandre Fonseca, durante o SBC Summit Rio, na última semana de fevereiro.

Entre os embaixadores da marca, está o ex-jogador de futebol Cafu. O ex-lateral direito jogou pelo São Paulo, Milan e foi capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo da FIFA de 2002.

