Casa de apostas licenciada: Superbet paga outorga e recebe a certificação federal

A Superbet Brasil anunciou que foi a primeira casa de apostas a pagar os R$ 30 milhões (USD 5,1 mi) de outorga e está certificada pelo Ministério da Fazenda para atuar legalmente no país a partir de 2025. Segundo a empresa, ela foi a segunda a se inscrever no sistema da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) e teria sido a primeira a cumprir todas as exigências do governo.

A operadora de iGaming é patrocinadora master de clubes do futebol brasileiro como o São Paulo, Fluminense e América-RJ, além de possuir embaixadores famosos como o jogador Thiago Silva e o cantor Ferrugem.

A informação do pagamento da outorga foi divulgada inicialmente pela Folha de S. Paulo. Segundo o CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, a companhia, que chegou ao Brasil no ano passado, só atua em países com regras definidas para o setor de iGaming.

“Um mercado regulamentado promove segurança jurídica e tributária para as operações, aumenta a arrecadação para a União e oferece maior proteção aos jogadores. Esses são objetivos compartilhados por todos os operadores sérios do setor”, afirmou Fonseca.

“A Superbet sempre se preocupou com a regulamentação nacional e só veio operar no país após ter a certeza de que este seria o caminho adotado. Por isso, assim que o processo de regularização foi disponibilizado, procedemos imediatamente para obter a licença, sendo agraciados nesta semana”, acrescentou o CEO da empresa de apostas.

Com a emissão da certificação, a Superbet poderia, se desejar, explorar até três marcas comerciais em território nacional pelo prazo de cinco anos.

