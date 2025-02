Steven Valentine, Comtrade Gaming: “Temos uma solução pronta para as operadoras brasileiras”

O diretor comercial da Comtrade Gaming compartilhou suas expectativas para o SBC Summit Rio 2025.

Entrevista exclusiva.- O diretor comercial da Comtrade Gaming, Steven Valentine, concedeu uma entrevista exclusiva para a Focus Gaming News sobre as expectativas para a próxima edição do SBC Summit Rio. O evento acontecerá de 25 a 27 de fevereiro, no Rio de Janeiro (RJ).

Valentine compartilhou como a empresa está se preparando para a feira, a importância de participar de um evento no Brasil, o lançamento de sua divisão CG Games e seus objetivos para o restante do ano.

Como você está se preparando para o SBC Summit Rio 2025 e quais suas expectativas para a exposição?

A maior parte da preparação foi garantir que nossa plataforma fosse certificada pela GLI para o mercado brasileiro. Isso foi importante e garante que temos uma solução pronta para as operadoras brasileiras. Existem muitos fornecedores de plataformas locais que não são certificados e há muitos operadores que precisam de uma nova plataforma rapidamente para que possam operar legalmente. No momento, estamos migrando uma dessas operadoras para nossa plataforma exatamente por esse motivo.

Quais temas você considera serem os mais relevantes da agenda do Summit? Por que?

Penso que a incerteza contínua em torno dos procedimentos operacionais relativos ao licenciamento é um grande problema. Muitos fornecedores de jogos ainda não estão certificados e, se não tiverem sido certificados por um operador específico, a aprovação poderá levar até seis meses. Isso causará muitos problemas aos operadores e fornecedores e o processo precisará ser simplificado. Portanto, o principal ponto de discussão será sobre “o que está disponível para mim e com que rapidez posso obtê-lo”.

No ano passado, a empresa lançou sua divisão CG Games. O que você pode nos contar sobre os desafios encontrados ao estabelecer a CG Games e como eles foram superados nos últimos 12 meses

O maior desafio para qualquer novo fornecedor de jogos é estabelecer o seu caminho para o mercado. Você pode criar quantos jogos incríveis quiser, mas se não tiver a rede de distribuição, tudo será em vão. Leva tempo para construir isso, através de agregadores e integrações diretas com operadoras e ainda estamos nos estágios iniciais disso.

Tivemos a sorte de ter alguns grandes nomes usando nossa plataforma iGaming, o que nos proporcionou um caminho mais fácil e uma vantagem inicial. Já tivemos os nossos jogos licenciados no Reino Unido, Romênia e Malta, o que é uma grande conquista num curto espaço de tempo, precisamos agora de aumentar o número de operadores que temos em funcionamento. Também estamos em processo de certificação de nossos jogos no Brasil para complementar nossa plataforma iGaming já certificada.

Você disse que a empresa é extremamente focada no cliente e que se esforça muito para ajudar seus clientes a crescer, como você consegue atingir esse objetivo?

Sempre fomos uma empresa focada em tecnologia. Cada um de nossos clientes normalmente possui uma equipe dedicada, entregando as atualizações específicas que uma operadora individual deseja. Eles trabalham extremamente próximos do cliente e entendem seu negócio detalhadamente.

Para o operador é como uma extensão da sua própria equipa, que lhe entrega as ferramentas de que necessita, num curto espaço de tempo, que o ajudam a manter ou alargar a sua vantagem competitiva. A maioria dos operadores sabe o que quer fazer, mas são impedidos pela sua tecnologia ou pela falta de atenção que recebem do seu fornecedor de plataforma. O outro grande fator é que somos muito seletivos quanto às pessoas com quem trabalhamos e conquistamos apenas um número limitado de novos clientes.

A maioria das empresas de plataforma oferece um modelo único e apenas usam o mesmo modelo no maior número possível de clientes, a necessidade de suportar o preço das suas ações exige que façam negócios dessa forma. Somos uma empresa privada e sempre tivemos uma visão de longo prazo do nosso próprio negócio e dos nossos clientes.

Quão importante é participar de um evento no Brasil para expandir seus negócios em um mercado emergente como o brasileiro? Que outros eventos na América Latina vocês planejam participar em 2025?

É extremamente importante para nós expor lá e mostrar o que podemos oferecer aos operadores locais. Porém, não basta assistir a shows, é muito importante estabelecer uma presença local. Estamos construindo nossa equipe técnica que fala português e contratamos um head de vendas para a América Latina que fica em um escritório no Brasil.

Vocês receberam recentemente a certificação GLI para sua plataforma de jogos no Brasil, o que vocês podem nos contar sobre a importância dessa conquista?

Espera-se que o Brasil seja um dos maiores mercados de jogos de azar online do mundo e, ao contrário dos EUA, parece que não será dominado por apenas alguns operadores. Isto significa que há muito mais oportunidades para os fornecedores de plataformas e que estarmos na vanguarda do mercado regulamentado nos coloca numa excelente posição para capitalizar essa oportunidade.



Embora todos estivessem conscientes de que a regulamentação estava chegando quando os requisitos foram finalmente publicados em outubro, apanhou todos de surpresa, principalmente devido ao prazo que tinham para estar em conformidade.

Nossa equipe fez um trabalho fantástico para conseguir isso, mas, para ser honesto, isso é algo normal para nós; é o que fazemos. Eu não ficaria surpreso em ver mudanças na regulamentação nos próximos 12 meses e, novamente, os fornecedores terão que reagir rapidamente.

