Atlético-MG: patrocinadora máster H2Bet pagará bônus em caso de título mineiro

Minas Gerais.- O Atlético-MG pode receber uma bonificação caso seja campeão mineiro no sábado (15). A premiação extra será paga pela patrocinadora máster do clube, a operadora de apostas esportivas e jogos online H2Bet.

O Galo está muito próximo do título estadual após vencer o jogo de ida da final contra o América por 4×0. Se for confirmada a vitória no agregado, será o hexacampeonato seguido do alvinegro.

De acordo com o que publicou o ge, o Atlético receberá mais R$ 1,5 milhão (USD 258.622) da H2Bet se cumprir o objetivo. Essa é uma das bonificações previstas por metas atingidas no contrato entre o time e a casas de apostas.

O acordo entre as partes é o maior patrocínio da história do clube mineiro. O vínculo prevê um valor fixo de R$ 180 milhões (USD 31 mi) por três anos, com os bônus, pode ultrapassar R$ 200 milhões (USD 34.5 mi) nesse período.

“Tem uma politica que a gente viu muitas vezes em valores de patrocínio, tinham premiação a mais, valores condicionados a determinada coisas, e o patrocínio do Galo é de fato muito grande. São 60 milhões fixos (anuais) e pode passar de 80, 90 milhões de acordo com premiação e conquistas de títulos. Quanto melhor o time desempenhar, mais engajamento você vai ter e tem premiações no contrato”, explicou ao ge, o CEO do Grupo H2bet, Ueltom Lima.

