Sportingtech e CreedRoomz anunciam parceria para aprimorar experiência de jogo de cassino ao vivo

A parceria permite que a Sportingtech possa utilizar o vasto portfólio de jogos da CreedRoomz.

Comunicado de imprensa.- A CreedRoomz, fornecedora de cassinos ao vivo, anunciou uma parceria estratégica com a Sportingtech, uma renomada fornecedora de soluções completas de apostas e jogos. Esta colaboração representa um avanço importante na oferta de uma experiência de cassino ao vivo para operadores e jogadores ao redor do mundo.

A parceria aproveita o portfólio extenso da CreedRoomz, com mais de 25 jogos ao vivo, incluindo títulos populares como Aurum Roulette, Keno e Deluxe Roulette. Com recursos avançados como multiplicadores exclusivos, mesas personalizadas e otimização para dispositivos móveis, a CreedRoomz continua a estabelecer novos padrões na indústria de cassino ao vivo.

A CreedRoomz também lançará novos jogos, como Richie Roulette, Richie Wheel e Mr First Live, com mais títulos empolgantes previstos. Richie Roulette apresenta um mini-jogo onde os jogadores desbloqueiam multiplicadores ao combinar símbolos de frutas, com pagamentos de até 2300x. Richie Wheel conta com uma roda giratória cheia de multiplicadores de até 1000x. Mr First Live oferece padrões de vitória variados, rodadas bônus e animações dinâmicas para uma experiência envolvente.

Robert Nevill, Gerente Comercial Sênior da Sportingtech, comentou: “A abordagem inovadora da CreedRoomz e seu portfólio diversificado oferecem uma vantagem única para nossos operadores.”

Lusine Voskanyan, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da CreedRoomz, afirmou: “A parceria com a Sportingtech nos permite alcançar novos mercados e trazer nossas soluções de cassino ao vivo localizadas para um público mais amplo.”

Segundo comunicado, a colaboração assegura que a rede de operadores da Sportingtech possa oferecer experiências de cassino ao vivo premium, seguras e localizadas globalmente.