SOFTSWISS introduz Jackpots para Jogos Crash e Jogos ao Vivo

SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para o setor de iGaming.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora líder de software de tecnologia para iGaming, aprimora os jogos crash e ao vivo com um recurso de jackpot. Agora, todas as categorias populares de jogos dentro do Agregador de Jogos da SOFTSWISS podem participar dos sorteios de jackpot.

De acordo com a empresa, essa atualização se tornou possível graças à integração entre o Agregador de Jogos da SOFTSWISS e o Agregador de Jackpot. Agora, os clientes no back office do Agregador de Jogos podem configurar facilmente campanhas de jackpot com os tipos de jogos mais populares, oferecendo a melhor experiência para diferentes categorias de jogadores.

Segundo pesquisas internas da SOFTSWISS, a solução de engajamento Agregador de Jackpot impacta positivamente os indicadores dos cassinos. No primeiro mês após o lançamento de um jackpot, a Contagem de Apostas aumenta em 40%, enquanto a Soma Média de Apostas cresce 68%.

Veja também: SOFTSWISS apresenta um software de loteria inovador



Ao tornar os jogos crash e ao vivo elegíveis para jackpots, a SOFTSWISS forneceu aos clientes ainda mais ferramentas para engajar usuários com preferências diversas em diferentes regiões. Por exemplo, os jogos crash representaram 3,9% de todos os jogos na América Latina no segundo trimestre, em comparação com menos de 1% na Europa, destacando a crescente demanda por esse formato dinâmico em mercados específicos.

Os jogos crash também estão ganhando popularidade na África do Sul. Segundo dados da SOFTSWISS, o jogo Aviator by Spribe ficou em primeiro lugar em GGR nessa região entre julho e agosto 2024.

“Este ano, estamos focados em fornecer aos cassinos online ferramentas eficazes e fáceis de usar para engajar jogadores em todo o mundo”, disse Tatyana Kaminskaya, Diretora do Agregador de Jogos da SOFTSWISS. “Os jogos ao vivo têm uma base de fãs leal, enquanto os jogos crash estão ganhando força, especialmente em mercados emergentes e entre públicos mais jovens. Por que não oferecer a eles as mesmas oportunidades emocionantes de ganhar grande, assim como os jogadores de slots mais estabelecidos?”

Veja também: SOFTSWISS está a caminho de se tornar o primeiro fornecedor de software certificado no Brasil

Anteriormente, o Agregador de Jogos da SOFTSWISS anunciou a disponibilidade de jogos crash e ao vivo dentro de sua Ferramenta de Torneios, seguindo a abordagem da gamificação.

“Estamos empolgados com a expansão do alcance do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS, e estamos confiantes de que ainda mais jogadores irão se juntar a essa emocionante experiência de jackpot. Nossos clientes acharão tecnicamente simples personalizar as campanhas de jackpot misto para atender a seus objetivos e metas,” acrescentou Angelina Stasiuk, Diretora da Business Line no Agregador de Jackpot da SOFTSWISS.

De 24 a 26 de setembro, as equipes da SOFTSWISS irão apresentar as vantagens dos setups do Agregador de Jogos e do Agregador de Jackpot e discutir tendências no iGaming no estande B-160.