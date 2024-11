Responsabilidade social: iniciativa “Help Brazil” da SOFTSWISS é premiada no SBC Latinoamérica

Ação teve como foco auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS ganhou o prêmio de Iniciativa Socialmente Responsável do Ano no SBC Awards Latinoamérica 2024 por sua impactante ação Help Brazil (Ajude o Brasil). Este reconhecimento ressalta o apoio da empresa às comunidades brasileiras afetadas pelas graves enchentes no início deste ano e sua dedicação na implementação de projetos significativos de responsabilidade social.

O SBC Awards Latinoamérica celebra a excelência na indústria de jogos da América Latina, reunindo os principais especialistas para reconhecer as conquistas de operadoras, provedores de plataforma, afiliados e fornecedores em vários setores. A iniciativa ‘Help Brazil’ da SOFTSWISS se destacou entre as principais concorrentes, com os jurados observando o foco da campanha na sustentabilidade da comunidade e no envolvimento da indústria.

Lançado em maio de 2024, a ‘Help Brazil’ proporcionou ajuda imediata ao entregar alimentos, roupas e água potável às áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, em cooperação com o Movimento União BR. Ainda mais comprometida com a recuperação sustentável, a SOFTSWISS fez parceria com a PWTech, financiando instalações de purificação de água nas escolas afetadas para garantir o acesso a água potável a longo prazo.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, observou: “Este prestigiado prêmio afirma o nosso compromisso em fazer uma diferença real. À medida que expandimos nossos negócios na América Latina, construímos relacionamentos duradouros com pessoas e parceiros desta região e nos vemos como parte das comunidades locais. Quando era necessária ação, não podíamos ficar à margem. Estamos gratos pela indústria latino-americana ter reconhecido e apoiado a nossa iniciativa e imensamente gratos a todos que se juntaram a nós neste esforço, tanto local como internacionalmente”.

Rubens Barrichello, diretor não-executivo na América Latina, que ajudou a aumentar a conscientização sobre a iniciativa, acrescentou: “Estou extremamente orgulhoso do compromisso da SOFTSWISS com uma abordagem sustentada e compassiva. Este reconhecimento ressalta nossa dedicação em apoiar as comunidades no Brasil, onde nos concentramos em causar um impacto significativo. Juntos, com projetos tão abrangentes, estamos demonstrando como a nossa indústria pode avançar quando é mais importante”.

Dando continuidade ao seu compromisso com as comunidades locais, em setembro deste ano, a SOFTSWISS e os seus funcionários forneceram ajuda financeira e suprimentos essenciais às regiões afetadas pelas cheias na Polônia, onde a empresa opera dois escritórios. As campanhas de ajuda na Polônia e no Brasil refletem o compromisso da SOFTSWISS em ser um parceiro responsável para as comunidades locais e o seu foco mais amplo em iniciativas de saúde, ambientais e sociais de longo prazo, incluindo o Dia Mundial do Ambiente, o Outubro Rosa e o Novembro Azul.

