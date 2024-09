Olga Resiga, SOFTSWISS: “O SBC Summit deste ano é extraordinário para nós, pois marca o ápice das celebrações do nosso 15º aniversário”

A Diretora de Desenvolvimento de Negócios da SOFTSWISS discutiu a participação da empresa no SBC Summit 2024, as tendências de mercado, as demandas dos clientes e os planos da empresa.

Entrevista exclusiva.- A Diretora de Desenvolvimento de Negócios da SOFTSWISS, Olga Resiga, concedeu uma entrevista ao Focus Gaming News para comentar sobre os preparativos da empresa para o SBC Summit 2024, as comemorações do 15º aniversário, e o crescimento da SOFTSWISS. Ela destacou a expansão para novos mercados e as principais demandas dos clientes na indústria, incluindo a busca por soluções personalizadas e inovação tecnológica.

Como a SOFTSWISS está se preparando para o SBC Summit 2024?

O SBC Summit deste ano é extraordinário para nós, pois marca o ápice das celebrações do nosso 15º aniversário. Estamos ansiosos para encontrar todos no evento e celebrar esse marco juntos.

Lisboa é um ponto de encontro ideal para nossos parceiros e clientes da América Latina e da Europa. Estamos empolgados para apresentar nossos novos produtos e compartilhar atualizações sobre nossas ofertas existentes.

Organizamos vários eventos para comemorar nosso aniversário, incluindo um grandioso evento temático de Hollywood para mais de 500 convidados e um dia especial no lendário Circuito de Estoril em Portugal para parceiros VIP. Este evento exclusivo oferecerá oportunidades de networking e uma experiência de condução ao lado do Lenda da F1 e Diretor Não Executivo da SOFTSWISS na América Latina, Rubens Barrichello.

Durante o iGB L!VE 2024, a SOFTSWISS apresentou um conceito criativo vibrante em seu estande. Podemos esperar algo semelhante para o SBC Summit?

Continuaremos a construir sobre a atmosfera especial que introduzimos no iGB. Nossa festa de 15º aniversário contará com o DJ italiano Benny Benassi, cujo famoso track ‘Satisfaction’ se alinha perfeitamente com nosso conceito de ‘100% satisfação’ do iGB L!VE em Amsterdã.

O conceito para o nosso estande no SBC Summit Lisboa vai aprimorar ainda mais essa atmosfera. Nosso estande vai brilhar, e convidamos nossos parceiros a se juntarem a nós para brindar e celebrar juntos.

A empresa revelará alguma novidade que você possa nos contar?

Absolutamente! Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento de nossos novos produtos, o SOFTSWISS Lotto Software e o SOFTSWISS Retail Betting Solution. Esses lançamentos foram possíveis graças à aquisição de uma participação majoritária na Turfsport, uma importante provedora de software sul-africana, no início deste ano.

Estas soluções inovadoras serão exibidas no próximo SBC Summit. Estamos confiantes de que irão melhorar a experiência de jogo para os jogadores e fornecer aos nossos clientes ferramentas poderosas para expandir seus negócios.

A SOFTSWISS está comemorando seu 15º aniversário. O que esse marco significa e quais você diria que foram as conquistas mais impactantes alcançadas?

A SOFTSWISS está expandindo com sucesso para novos mercados. Da América Latina à África do Sul e novas regiões da Europa, estamos não apenas crescendo, mas também demonstrando nossa excelência tecnológica e abordagem de parceria sólida com clientes novos e existentes.

Nos últimos 15 anos, a SOFTSWISS, mantendo os princípios de parceria, dedicação e foco no cliente, evoluiu de um estúdio de web para uma empresa de tecnologia internacional com clientes ao redor do mundo, e me enche de orgulho o nosso sucesso.

No segundo trimestre de 2024, o SOFTSWISS Game Aggregator expandiu seu portfólio para mais de 23.500 jogos, marcando um aumento de 46% em relação ao ano anterior. Quais são as principais razões para esse sucesso?

Nossa distinção está em nossa abordagem colaborativa, onde priorizamos as necessidades tanto dos operadores quanto dos provedores para garantir interações sem falhas. Estamos dedicados a oferecer valor e serviço excepcionais, refletidos em nossa solução técnica inovadora e um ambiente propício para comunicação e crescimento dos negócios. Nosso maior portfólio de jogos no mercado serve como uma forte evidência de nosso compromisso com a excelência.

Quais você acha que são as demandas dos clientes atualmente em termos de recursos e como vocês conseguem acompanhar essas demandas?

Há uma demanda crescente por ferramentas de gamificação diversificadas e soluções personalizadas no iGaming. Estamos sempre em busca de novidades, ouvindo as necessidades e ideias de nossos parceiros, acompanhando tendências da indústria e globais, e aplicando as melhores práticas.

Buscamos complementar e expandir nosso portfólio com novos produtos e soluções. Continuamos a aprimorar nossa Ferramenta de Torneios e Serviços dentro do Game Aggregator e da Casino Platform, e a melhorar o Jackpot Aggregator com recursos de ponta. Nosso compromisso é fornecer aos nossos clientes software eficaz que impulsione o crescimento dos negócios.

A personalização é uma das tendências no iGaming. Ao aproveitar o poder da IA e Big Data, somos capazes de analisar minuciosamente o comportamento dos jogadores. Essa análise nos permite capacitar os operadores com as ferramentas necessárias para oferecer experiências personalizadas e ajustadas aos seus jogadores, de forma mais eficiente e eficaz.

Simultaneamente, a cibersegurança tornou-se cada vez mais crítica, e nossa equipe está totalmente dedicada a enfrentá-la. Estruturamos meticulosamente nosso processo de desenvolvimento para incorporar medidas de segurança abrangentes e realizar auditorias regulares em cada etapa do ciclo de vida do produto.

O que vem a seguir para a SOFTSWISS no restante de 2024?

Planejamos solidificar ainda mais nossa posição como provedora líder de tecnologia no iGaming, oferecendo aos nossos clientes soluções turnkey de ponta. Até o final do ano, também lançaremos novos produtos que expandirão nosso portfólio de clientes e encantarão os entusiastas do entretenimento. E, com certeza, temos toda a intenção de manter nossa posição como o parceiro de negócios mais confiável.