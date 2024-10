SOFTSWISS anuncia que será parceira principal do evento Elite Retreat LatAm, promovido pela NEXT.io

Evento deve reunir líderes da indústria de iGaming.

Comunicado de imprensa.- SOFTSWISS, empresa global especializada em tecnologia, com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de soluções inovadoras de iGaming, anuncia que será parceira principal do Elite Retreat LatAm, um evento exclusivo organizado pela NEXT.io, a comunidade iGaming líder mundial. Esta parceria ressalta o compromisso da SOFTSWISS em promover a inovação e a colaboração no mercado de iGaming em expansão da América Latina.

O retiro apenas para convidados está programado para acontecer de 24 a 26 de novembro de 2024 no luxuoso resort Secrets Maroma em Cancún, México. O Elite Retreat LatAm reunirá os 100 principais representantes das operadoras e fornecedores da indústria iGaming, oferecendo uma oportunidade incomparável para networking e discussões estratégicas em um dos locais mais impressionantes do Caribe.

Max Trafimovich, CCO da SOFTSWISS, afirma: “A América Latina representa uma área-chave de crescimento para a SOFTSWISS, e nossos esforços contínuos de certificação no Brasil são uma prova do nosso compromisso de longo prazo com a região. Acreditamos que eventos como o Elite Retreat LatAm fornecem uma plataforma única para a troca de informações valiosas e a promoção de parcerias significativas. Tendo o NEXT.io como parceiro de confiança, estamos confiantes de que este retiro preparará o terreno para avanços significativos no mercado iGaming da América Latina”.

Participantes notáveis ​​incluirão figuras importantes como o GM LatAm da Stake, o CEO da Logrand, o diretor da Caliente, o presidente da AEIJA, o CEO internacional da Aposta Ganha, o CEO da Coolbet, o diretor da Doradobet, entre outros.

Pierre Lindh, cofundador e diretor administrativo da NEXT.io, acrescenta: “Estamos muito satisfeitos em receber a SOFTSWISS como nosso parceiro principal do Elite Retreat Cancún. O papel pioneiro da SOFTSWISS na indústria de iGaming torna a empresa a parceira perfeita para este evento. Juntos, estamos criando um ambiente onde o futuro dos jogos na América Latina pode ser moldado por suas mentes líderes”.

O retiro contará com dois dias inteiros de networking e entretenimento, permitindo aos participantes estabelecer conexões estratégicas e explorar as últimas tendências e oportunidades no setor de iGaming da América Latina.

Esta colaboração com o NEXT.io se alinha ao foco estratégico da SOFTSWISS na América Latina, seguindo iniciativas como a nomeação da estrela da Fórmula 1 Rubens Barrichello como Diretor Não-Executivo da SOFTSWISS na América Latina e o processo contínuo de recebimento de uma certificação no Brasil para sua plataforma de cassino e apostas esportivas.

