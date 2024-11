SOFTSWISS anuncia integração do seu Agregador de Jackpot ao RedStar Casino

Junto com o Agregador de Jogos, a SOFTSWISS oferece ferramentas de engajamento para as plataformas. (Imagem: SOFTSWISS)

Recentemente, a SOFTSWISS anunciou a introdução de uma funcionalidade no Agregador de Jackpot que permite que operadores distribuam prêmios entre vários jogadores ou grupos.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS anunciou a integração do Agregador de Jackpot, uma solução avançada para engajamento de jogadores, ao RedStar Casino, uma plataforma de jogos segura e confiável. Essa parceria demonstra a capacidade de integração dos produtos da SOFTSWISS com plataformas de cassino de terceiros, reforçando ainda mais a versatilidade do Agregador de Jackpot.

Anteriormente, a equipe do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS trabalhava principalmente com clientes que utilizavam a Plataforma de Cassino e o Agregador de Jogos da SOFTSWISS, oferecendo ferramentas de engajamento eficientes e simplificadas. A colaboração com o RedStar Casino destaca a capacidade do produto de integrar-se perfeitamente a plataformas externas, evidenciando sua adaptabilidade além do ecossistema da SOFTSWISS.

Para garantir uma integração tranquila, a equipe da SOFTSWISS fornece uma documentação completa de integração por API, além do suporte de um Gerente Técnico de Contas dedicado, que resolve dúvidas em tempo real.

Angelina Stasiuk, Head of Business Line do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS, comentou: “O Agregador de Jackpot da SOFTSWISS está evoluindo constantemente. Além de expandir as mecânicas de engajamento, como jackpots, drops, multiprêmios e campanhas de Jackpot da Prime Network, estamos ampliando nossa base de clientes e alcance de mercado. Independentemente da plataforma de cassino, qualquer cliente pode integrar o Agregador de Jackpot da SOFTSWISS e lançar campanhas de engajamento diversificadas com facilidade.”

Representantes do RedStar Casino acrescentaram: “Valorizamos o profissionalismo da equipe do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS e a simplicidade do processo de integração do produto. Já lançamos uma campanha de jackpot progressivo com três níveis e estamos entusiasmados em oferecer aos nossos jogadores uma experiência de jogo diversificada e envolvente.”

Essa integração bem-sucedida representa um marco na missão do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS de fornecer soluções de engajamento inovadoras e adaptáveis, garantindo uma funcionalidade completa e um valor excepcional para operadores e jogadores.

Recentemente, o Agregador de Jackpot da SOFTSWISS anunciou a introdução de uma funcionalidade de multiprêmios. Esse novo recurso permite que operadores distribuam prêmios entre vários jogadores ou grupos, oferecendo métodos de distribuição personalizáveis para diversas estratégias de engajamento.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria de iGaming. A SOFTSWISS possui várias licenças de jogos e fornece softwares completos para gestão de projetos de iGaming. O portfólio da empresa inclui a Plataforma de Cassino Online, o Agregador de Jogos, com mais de 23.500 jogos de cassino, a Plataforma de Afiliados Affilka, o Software para Apostas Esportivas e o Agregador de Jackpot. Em 2013, a SOFTSWISS revolucionou o setor ao lançar a primeira solução de cassino online otimizada para Bitcoin no mundo. Sua equipe de especialistas, com base em Malta, na Polônia e na Geórgia, conta com mais de 2.000 colaboradores.

