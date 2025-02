Pickleball: casa de apostas SeuBet anuncia patrocínio ao atleta brasileiro Bernardo Andrade

A SeuBet é uma das operadoras de apostas esportivas com licença definitiva para atuar no Brasil.

O atleta é um dos maiores expoentes na modalidade esportiva no Brasil.

O pickleball é um esporte que usa uma raquete para lançar uma bola oca de plástico e perfurada por cima de uma rede. Esse esporte foi criado nos Estados Unidos e está aos poucos conquistando espaço no Brasil, inclusive um dos expoentes nacionais da prática é o atleta Bernardo Andrade.

A casa de apostas SeuBet anuncia que é a nova patrocinadora de Andrade. Para a empresa, o atleta, que lidera o ranking nacional, ajuda a difundir a modalidade esportiva no país.

“Estamos sempre buscando novas formas de nos conectar com a comunidade esportiva e de apoiar o crescimento de modalidades promissoras. Acreditamos que essa modalidade tem tudo para se tornar uma febre no Brasil, e queremos fazer parte dessa trajetória desde o início”, comentou Vinicius Barrel, o CEO do SeuBet.

“Não queremos apenas acompanhar o que já está consolidado. Nosso foco é estar onde a inovação acontece e contribuir para o crescimento de modalidades que têm potencial para transformar o esporte. O pickleball reúne todos os elementos para atrair o interesse dos fãs e das operadoras. Ao investir nele desde cedo, queremos nos posicionar estrategicamente para acompanhar essa tendência”, complementou Barrel.

Bernardo Andrade também falou sobre a parceria com a marca. “O apoio do SeuBet chega em um momento crucial, pois a modalidade já conta com 12 campeonatos confirmados pela Liga Supremo em 2025. Essa parceria não só valoriza minha trajetória, mas também ajuda a consolidar o pickleball como uma opção viável e atraente no cenário esportivo nacional”, disse o atleta.

Beatriz Assis, a coordenadora de branding do SeuBet, não descarta a empresa apoiar competições da modalidade no futuro. “Estamos de olho no desenvolvimento da modalidade e abertos a novas formas de contribuir para o fortalecimento da comunidade pickleball no Brasil. O pickleball é acessível, fácil de aprender e extremamente competitivo. Com o incentivo certo, ele tem tudo para crescer exponencialmente no país”, declarou.

