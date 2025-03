“Desafio Craque de Verdade”: BETesporte premiará seguidores que marcarem golaços de falta

Vencedores receberão prêmio de R$ 1 mil. Escolha será feita na página oficial da operadora no Instagram.

A BETesporte lançou uma nova campanha para premiar seus seguidores. Com Zico como embaixador desde janeiro, a marca iniciou, nesta semana, a ação “Desafio Craque de Verdade”, que irá premiar os vencedores com R$ 1 mil.

A promoção homenageia o ídolo do futebol brasileiro, Zico, conhecido pelos belos gols de falta que marcou durante sua carreira. Para participar, os seguidores devem enviar um vídeo de seu gol de falta pelo direct do perfil da BETesporte no Instagram: instagram.com/betesporte. Os cinco melhores gols serão escolhidos pela produção e colocados para a votação do público na própria página

“Durante a minha carreira, tive a felicidade de marcar 84 gols de falta em partidas oficiais, algo que sempre exigiu muita técnica e dedicação. O Desafio Craque de Verdade, da BETesporte, quer revelar os bons cobradores espalhados pelo Brasil, e para mim é uma grande satisfação fazer parte dessa campanha, analisando as jogadas e ajudando a encontrar novos talentos”, destaca Zico, embaixador da BETesporte.

Veja também: Paulistão 2025: BETesporte assina 11º contrato de patrocínio a competições do futebol brasileiro

A ação “Craque de Verdade” acontecerá a cada sete dias e o primeiro vencedor será conhecido no início da próxima semana.

BETesporte garante naming rights da Copa Intercontinental de Futsal

BETesporte adquiriu os naming rights da Copa Intercontinental de Futsal, que foi realizada na cidade de São José dos Pinhais (PR). A Seleção Brasileira conquistou o troféu de forma invicta. A final, que foi realizada no domingo (9), terminou Brasil 3×0 Irã.

Para a Copa BETesporte Intercontinental de Futsal, a empresa de apostas, além de dar nome à competição, também estampou a logomarca no centro da quadra, exibiu nos painéis de LED e promoveu postagens de conteúdos nas redes sociais.

“O patrocínio máster junto a um campeonato de futsal entre seleções mostra que a BETesporte abraça as mais diversas modalidades esportivas e está completamente empenhada no desenvolvimento de uma categoria tão importante para a formação dos nossos atletas. É um orgulho enorme ter o nome da empresa em torneios que aproximam o público de um esporte tradicional e amado pelos brasileiros”, afirmou Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

O Brasil, comandado pelo técnico Marquinhos Xavier, venceu todos as partidas da Copa. Na final, o ala Neguinho marcou dois gols e capitão Felipe Valério fez um para garantir mais um título para o futsal brasileiro.

A BETesporte é uma das cerca de 200 plataformas de apostas esportivas que operam legalmente no Brasil. No caso da BETesporte, a licença concedida pelo Ministério da Fazenda é de caráter definitivo, com validade até 2029.

Além do investimento na competição de futsal, a companhia de iGaming também é parceira de equipes de futebol, sendo patrocinadora máster do CRB, CSA e Volta Redonda.