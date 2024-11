Porsche Cup Brasil: operadora SeuBet premia afiliados durante evento em Interlagos

Ação homenageou os afiliados da empresa que mais geraram comissões neste ano.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas SeuBet promoveu uma ação para homenagear os afiliados da empresa. Foram premiados os parceiros que mais geraram comissões neste ano. Os vencedores foram anunciados durante a etapa final do Porsche Cup Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), no sábado (16).

As premiações foram entregues do primeiro ao décimo melhor afiliado da plataforma de apostas. O melhor colocado ganhou um Porsche Carreca 911, o segundo lugar ganhou uma BMW 320i M Sport e o terceiro um relógio Rolex Submariner. Os demais colocados no ranking ganharam iPhones ou kits da Apple.

Além dos prêmios, os vencedores tiveram a oportunidade de estar ao lado de um piloto profissional da Porsche Cup Brasil para dar uma volta no autódromo. Os convidados também estiveram em um lounge da empresa e participaram de outras ativações no decorrer do evento.

O ranking dos melhores afiliados foi montado a partir das “SeuBet Coins“, que são acumuladas a partir do desempenho mensal dos parceiros. “Essa competição é uma forma de reconhecermos quem não apenas gera volume, mas quem constrói uma parceria sólida, focada em resultados consistentes. Estamos premiando o esforço dos afiliados que impulsionaram o crescimento da marca ao longo do ano”, declarou Gabriel Silva, head de afiliados da SeuBet.

“Estar ao lado dos nossos parceiros neste reconhecimento é uma maneira de dizer que cada resultado conta. É essa soma de esforços que a faz a diferença, e celebrar isso é só uma etapa do que planejamos construir juntos”, complementou Gabriel.

A SeuBet foi uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

