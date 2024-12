SBC Summit Rio levará a lenda do EDM Afrojack e Dubdogz para a INFINITY

A festa INFINITY Rio será no dia 27 de fevereiro de 2025.

Comunicado de imprensa.- A SBC irá iluminar o Rio de Janeiro com a tão aguardada festa INFINITY Rio, que acontecerá no dia 27 de fevereiro, durante a edição de 2025 do SBC Summit Rio.

Com o vencedor do Grammy Afrojack como atração principal e a dupla brasileira de house Dubdogz trazendo sua energia característica, este evento eletrizante promete uma noite inesquecível, com muita música e momentos emocionantes para os participantes.

“O INFINITY nasceu em Lisboa, onde realizamos nosso primeiro festival de EDM com DJs de ponta, como Don Diablo, Miss Monique e Darude. Agora, estamos trazendo essa energia para o Rio com o INFINITY Rio, elevando tudo para um nível totalmente novo”, disse Rasmus Sojmark, CEO e fundador da SBC.

No setor de jogos, conexões são tudo, e o INFINITY Rio oferecerá uma plataforma única para conhecer os principais personagens da indústria que impulsionam o progresso no Brasil. Como organizadora, a SBC é conhecida por elevar a experiência dos participantes com tratamento VIP, combinando oportunidades de negócios com networking de classe mundial. Ao integrar música e entretenimento – fontes de inspiração de longa data para a indústria de jogos – na festa de encerramento, a SBC oferecerá um evento final que captura verdadeiramente a energia desse universo.

Ícone do EDM, Afrojack alcançou fama com “Take Over Control”, tornando-se um nome importante do gênero. Conhecido por colaborações com Beyoncé, Pitbull e Will.i.am, suas conquistas incluem posições na lista dos “50 Pessoas Mais Importantes do EDM” da Rolling Stone e no “30 Under 30” da Forbes. Além disso, sua faixa de 2020 “All Night” liderou as paradas de rádio dance nos EUA e ultrapassou 40 milhões de streams, consolidando sua reputação como um gigante do EDM.

Sojmark comentou: “Ter Afrojack como headliner do primeiro INFINITY Rio realmente mostra o quão grandioso será o SBC Summit Rio. Os participantes terão uma experiência digna de festivais de EDM, que misturará networking de alto nível com entretenimento de classe mundial”.

“Para dar aquele toque especial brasileiro, também estamos trazendo o Dubdogz, uma dupla nacional incrível que está dominando a cena global. Não podíamos perder a chance de destacar o talento do Brasil em um evento que é totalmente sobre o Brasil”.

Dubdogz, os irmãos gêmeos Lucas e Marcos Ruback, são conhecidos por sua mistura dinâmica de Brazilian Bass e House, hits que lideram as listas de mais tocadas e uma base de fãs fanática. Eles estão entre os poucos artistas brasileiros na lista “DJ Mag Top 100”, e já se apresentaram em palcos icônicos como Tomorrowland, EDC e Ushuaïa Ibiza. Sua faixa “Infinity”, uma colaboração com Bhaskar, alcançou status Double Platinum e ultrapassou 126 milhões de streams no Spotify.

O Super Stage do Riocentro, uma nova adição ao SBC Summit Rio, abandonará o clima de conferência para sediar a festa, com Afrojack e Dubdogz preparando o ambiente para o Carnaval do Rio de Janeiro, que começa no dia seguinte, 28 de fevereiro.

“Planejamos o SBC Summit Rio 2025 de forma perfeita para que os participantes possam mergulhar nos negócios e depois seguir direto para o Carnaval. Com Afrojack e Dubdogz incendiando o palco, o início do Carnaval será épico”, acrescentou Sojmark.

Em outubro, a SBC anunciou o superstar DJ Alok como atração principal do INFINITY Rio. No entanto, Alok precisou desistir por motivos pessoais. O CEO da SBC comentou: “Infelizmente, Alok não poderá participar do SBC Summit Rio 2025, como planejado inicialmente, devido a razões pessoais. Estamos tão desapontados quanto vocês, mas essas coisas acontecem, e entendemos completamente”.

“Trabalhamos rapidamente para garantir que a festa INFINITY Rio ainda entregue a energia elétrica e o clima inesquecível que vocês esperam. Com Afrojack e Dubdogz no palco, estamos confiantes de que são as substituições perfeitas para tornar a noite verdadeiramente espetacular.”

O SBC Summit Rio rapidamente se consolidou como o evento imperdível no Brasil e, para sua edição de 2025, será realizado no Riocentro, um dos maiores centros de convenções da América Latina. O evento de fevereiro deve atrair mais de 15 mil participantes.

Acompanhando esse crescimento, a introdução do Super Stage elevará a experiência dos participantes, enquanto as marcas Affiliate Leaders Summit e Payment Expert Summit – que estrearam em Lisboa – farão sua estreia no Rio.

