Saiba quantos jogos estão na mira da CBF com suspeita de manipulação

A entidade enviou um ofício a CPI no dia 6 de na última quarta-feira (6).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou à CPI das Apostas Esportivas do Senado que há suspeitas de manipulação de resultados em quatro partidas do futebol brasileiro. A notícia foi divulgada pelo site Metrópoles.

Conforme publicado, a informação consta em um ofício enviado pela CBF à CPI em 6 de novembro, no qual a entidade responde ao pedido da comissão para investigar um lance da partida entre Athletico-PR e Cruzeiro, realizada em 27 de outubro.

Na resposta enviada aos senadores, a CBF informou que, no dia seguinte à partida, entrou em contato com a Sportradar, responsável por monitorar suspeitas de manipulação de jogos para a FIFA, solicitando atenção a quatro partidas.

“No dia 28 de outubro, no primeiro dia útil posterior à partida, a UIFB/CBF enviou ofício à Sportradar, na segunda-feira imediatamente seguinte à partida, solicitando à empresa especial atenção quanto a quatro partidas”, diz a CBF.

Veja também: Saiba quais tipos de apostas o senador Jorge Kajuru sugere que sejam proibidos

A entidade não especificou quais jogos pediu para a Sportradar monitorar, exceto a partida entre Athletico-PR e Cruzeiro. A empresa afirmou que estava acompanhando os jogos e enviaria um relatório para a FIFA.

Em seguida, a FIFA enviou uma resposta preliminar à CBF, informando que nenhum dos quatro jogos foi considerado suspeito, mas que as partidas passariam por uma nova análise.

Partida entre Athletico-PR e Cruzeiro

Dos quatro jogos sob suspeita, apenas o duelo entre Athletico-PR e Cruzeiro foi revelado. O jogo chamou atenção devido ao caso do jogador do Cruzeiro, Rafa Silva, ter sido expulso logo aos 3 segundos após agredir um adversário com um cotovelo.

Devido à natureza atípica da jogada em que Rafa Silva tentou agredir dois adversários e acertou uma cotovelada no zagueiro Kaique Rocha aos 3 segundos de jogo, a CBF solicitou um relatório para investigar possíveis irregularidades relacionadas a apostas esportivas.

Veja também: Integridade no futebol e apostas: atletas e funcionários do Cruzeiro participam de palestra

Segundo publicação do Uol, que na ocasião divulgou que a CBF teria solicitado relatório à Sportradar, no pedido não há menção a nenhum jogador, apenas um pedido por um relatório detalhado da partida. O portal destacou que a entidade parece estar evitando classificar o caso como suspeito sem evidências adicionais.

A unidade de integridade da CBF aguarda o relatório e, se identificar alguma irregularidade, encaminhará as informações para as autoridades públicas e desportivas, incluindo o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Veja também: Relatório indica que suspeita de manipulação de jogos no Brasil movimentaram R$ 9 milhões

Após o fato, a diretoria do Cruzeiro decidiu multar Rafa Silva devido à expulsão precoce, que contribuiu para a derrota da equipe por 3 a 0. O jogador se desculpou nas redes sociais após o ocorrido.

“Sei que errei e acabei comprometendo o time na partida. Estava muito feliz com a oportunidade de voltar aos gramados e com grande vontade de ajudar, especialmente após três meses de uma recuperação dura e complicada. Peço desculpas mais uma vez. Vou trabalhar para reconquistar a confiança de todos”, publicou o jogador em seu Instagram.