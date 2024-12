Saiba qual a opinião do ministro Fernando Haddad sobre as modalidades de apostas

Segundo presidente da CPI das Apostas, o ministro da Fazenda teria afirmado que só deveria existir a opção de apostar no resultado final de uma partida.

Brasília.- O ministro da Economia Fernando Haddad seria contra a opção de apostar em eventos durante uma partida esportiva diferentes do resultado final, como cartões, faltas e gols. Quem fez essa afirmação foi o presidente da CPI das Apostas, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

De acordo com o que publicou o Estadão, Kajuru teria conversado com o senador Romário (PL-RJ) sobre o assunto e contou que ouviu do ministro, durante uma reunião, que só deveria ter a modalidade de apostar no vencedor ou empate em uma partida esportiva. Esse mesmo posicionamento já havia sido defendido pelo presidente da CPI nos últimos meses.

“Haddad nos cumprimentou em relação àquela posição que nós dois temos sobre a questão das apostas esportivas, onde se proibiria a aposta em cartão amarelo, cartão vermelho, em arremesso manual, em escanteio, em pênalti… Enfim, só poderia se apostar no resultado da partida. O ministro Haddad pediu para te avisar que ele concorda plenamente contigo e comigo, o presidente Lula já concorda, vamos esperar então o decreto de lei”, disse Kajuru a Romário.

O Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a proibição das apostas em cartões nos sites de apostas esportivas no mês de novembro, durante entrevista concedidas a Kajuru e à senadora Leila Barros (PDT-DF). Lula argumentou que essa modalidade facilita fraudes. Para ele, é mais fácil manipular eventos específicos, como a aplicação de um cartão amarelo, do que influenciar o resultado completo de um jogo.

O presidente destacou que o governo e o Congresso já aprovaram regras para as apostas, mas afirmou que, se a regulamentação não funcionar, ele não vê problema em proibir as bets no Brasil.

“Acho correto [proibir apostas em cartões] porque pessoas podem manipular o resultado de um jogo, mas é muito mais difícil do que manipular um cartão, que o jogador, sacanamente, pode provocar o juiz para ter o cartão. Então, essa proposta eu acho que é a mais decente. Você aposta no resultado”, disse Lula na oportunidade.

Grupo de Trabalho Interministerial de Saúde Mental e de Prevenção e Redução de Danos do Jogo Problemático

Foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria Interministerial nº 37, de 6 de dezembro de 2024, que cria o Grupo de Trabalho (GT) Interministerial de Saúde Mental e de Prevenção e Redução de Danos do Jogo Problemático. O grupo tem o objetivo de planejar ações de prevenção, redução de danos e assistência a pessoas e grupos vulneráveis ao jogo problemático, especialmente no contexto da exploração comercial das apostas de quota fixa.

A normativa foi assinada pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Nisia Trindade (Saúde), André Fufuca (Esporte) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) define que o Grupo será responsável por elaborar um plano que incluirá ações, políticas e medidas de prevenção, redução de danos e assistência a pessoas e grupos vulneráveis ao comportamento de jogo problemático persistente e recorrente.

Veja também: Saiba como vai atuar o Grupo de Trabalho de Saúde Mental e de Prevenção e Redução de Danos do Jogo Problemático