Booming Games lança novo slot “Fish Tales Monster Bass”

Novo slot oferece prêmios de até 1000x e recursos exclusivos como Fishin’ Time e rodadas grátis.

Comunicado de imprensa.- A Booming Games anunciou o lançamento de “Fish Tales Monster Bass”, o primeiro título da sua nova série de jogos inspirados em histórias de pescadores. O slot de vídeo, com formato 5×3 e 20 linhas de pagamento, promete levar os jogadores a uma jornada repleta de recursos especiais e prêmios que podem chegar a até 1000 vezes o valor da aposta.

Um dos principais destaques do jogo é o recurso Fishin’ Time, em que os símbolos Fish Cash com multiplicadores – que podem alcançar até 1000x – são coletados sempre que aparecem junto com um símbolo Wild.

Durante o jogo base, cada vez que um símbolo Scatter surge nos tambores, ele é adicionado a um barril localizado acima dos rolos. Esse sistema pode, aleatoriamente, conceder Scatters adicionais e ativar as rodadas grátis. Além disso, ao habilitar a Side Bet, os jogadores aumentam as chances de acionar os recursos especiais.

Ao conseguir três ou mais Scatters, o jogador ativa as rodadas grátis. Durante esse modo, os Wilds são coletados para conceder giros extras. Um dos momentos mais aguardados do jogo acontece quando o Monster Bass empilhado aparece junto com um Wild, oferecendo ganhos de até 1000 vezes a aposta. Caso o Monster Bass surja sem o Wild, ele desce uma posição a cada giro. No entanto, sempre que um Wild aparece, o peixe sobe uma posição e seu valor é novamente coletado.

Com uma temática vibrante e mecânicas inovadoras, “Fish Tales Monster Bass” já está disponível para jogadores em diversas plataformas de cassino online.

