Manipulação de resultados: presidente Lula defende fim de apostas em cartões

Lula afirmou que as apostas precisam ser moralizadas no Brasil.

Brasília.- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a proibição das apostas em cartões nos sites de apostas esportivas, argumentando que essa modalidade facilita fraudes. Para ele, é mais fácil manipular eventos específicos, como a aplicação de um cartão amarelo, do que influenciar o resultado completo de um jogo.

Lula defendeu a proibição durante entrevista concedida aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), transmitida pela RedeTV! neste domingo (10).

“Se um jovem jogador foi induzido a fingir que foi expulso, para receber cartão amarelo, para ganhar alguma coisa, tá equivocado, tá errado. Nem essa bet deve funcionar, nem esse jogador deve continuar”, declarou o presidente, segundo o g1.

Em seguida, Lula afirmou ser “favorável” ao jogo, desde que seja “regulamentado” e que as apostas precisem ser moralizadas “para o bem do Brasil”.

O presidente destacou que o governo e o Congresso já aprovaram regras para as apostas, mas afirmou que, se a regulamentação não funcionar, ele não vê problema em proibir as bets no Brasil.

“Acho correto [proibir apostas em cartões] porque pessoas podem manipular o resultado de um jogo, mas é muito mais difícil do que manipular um cartão, que o jogador, sacanamente, pode provocar o juiz para ter o cartão. Então, essa proposta eu acho que é a mais decente. Você aposta no resultado”, concluiu.

Vale lembrar que no dia 6 de outubro, o presidente já havia declarado que, embora essa não seja sua intenção, ele poderia “acabar” com as apostas esportivas no Brasil”se a regulamentação das empresas de apostas não for eficaz. Na época, ele afirmou que era necessário avaliar quais benefícios o setor pode trazer para a sociedade.

“Estamos fazendo uma regulação [das bets], e ainda no mês de outubro nós vamos tirar pelo menos 2 mil sites de apostas nesse país, e depois vamos saber o que a regulamentação vai garantir de benefício, de certeza que a coisa está sendo feita com seriedade. Se não der resultado com a regulamentação, eu não terei nenhuma dúvida em acabar definitivamente com isso. Nenhuma dúvida”

Jorge Kajuru sugere que sejam que alguns mercados de apostas sejam proibidos

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que preside a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, defendeu, em seu programa na Rádio BandNews Goiânia, que sejam proibidas as apostas em cartões, escanteios, cobranças de lateral e até mesmo em quem vai marcar gols. Para o parlamentar, essa seria uma medida para diminuir a manipulação de resultados em eventos esportivos no Brasil.

De acordo com Kajuru, ele deu essa sugestão ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teria gostado da proposta.

“O principal da minha ideia é que, a partir de 1º de janeiro, não pode mais apostar em cartão amarelo, cartão vermelho, escanteio, arremesso manual ou algo semelhante. Você só vai poder apostar no resultado do jogo”, disse.

“Também não pode apostar em quem fez gol, porque pode ter um gol contra manipulado, com propina. Essa foi a minha ideia, que o presidente Lula aceitou na hora. Todo dia a gente toma conhecimento de um jogador que recebeu cartão amarelo, que foi expulso, que fez um gol contra, que cometeu um pênalti, que ganhou propina, manipulou resultado de futebol e fez várias pessoas em apostas ganharem uma fortuna”, complementou Kajuru.