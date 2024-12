Publicidade de apostas: Google atualiza regras para anúncios de jogos de azar em 2025

A partir de 1º de janeiro, apenas empresas com a certificação da Fazenda poderão ter anúncios no site.

O Google anunciou, na terça-feira (17), quais serão as regras adotadas pela empresa para a publicidade de iGaming. O conglomerado de tecnologia declarou que só poderão anunciar em seus sites as empresas de apostas esportivas e jogos de cassino online que obtiverem a certificação federal emitida pelo Ministério da Fazenda.

Uma atualização na política de anúncios de jogos de azar já havia sido feita pelo Google em outubro deste ano, quando a empresa declarou que só poderiam fazer publicidade nas plataformas da companhia as casas de apostas que se inscrevem no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

De acordo com o que publicou o site Terra, a equipe do Google Ads esclareceu que a mudança nas regras de publicidade tem o objetivo de garantir que apenas as casas de apostas e cassinos online devidamente licenciados possam divulgar seus produtos, seguindo a orientação do governo brasileiro.

O Google enviou o seguinte comunicado às empresas de apostas: “A partir de 1º de janeiro de 2025, todos os anunciantes oferecendo apostas esportivas online e jogos de quota fixa no Brasil deverão fornecer uma licença válida do Ministério da Fazenda para manter sua certificação para jogos de azar online. Se você foi aprovado previamente com base em uma licença pendente, você precisará enviar a sua licença definitiva agora. Se você não tem uma licença válida do Ministério da Fazenda brasileiro, você deve parar seus anúncios conosco a partir de 1º de janeiro de 2025 e sua certificação será revogada em janeiro”.

De acordo com o Google, um tópico que foi levado em consideração para adotar as novas medidas foram os casos de investigações policiais sobre irregularidades no setor de apostas, que levaram, inclusive à prisão de representantes de casas de apostas que atuam no Brasil.

