BBB 25: operadora Betnacional é confirmada como patrocinadora do reality show

A Rede Globo já fechou 19 patrocínios para o Big Brother Brasil (BBB) 2025, o reality show mais popular da TV aberta brasileira. A operadora de apostas esportivas Betnacional, parte do Grupo NSX, é uma dessas empresas que vai anunciar no programa no ano que vem, sendo a única do setor de iGaming confirmada até o momento.

“O acordo com o BBB é extremamente importante para nós. Trata-se de um programa que se conecta diretamente com a população, permitindo-nos reforçar nossa proximidade com o público e com o propósito de ser a ‘Bet dos Brasileiros’, por meio de um entretenimento que faz parte da vida de milhões de pessoas. A Globo é uma grande parceira e esse movimento consolida nossa estratégia de lidar o mercado brasileiro nos próximos anos, com o aumento de investimentos em ativos publicitários relevantes”, afirmou João Studart, CEO do Grupo NSX.

No ano passado, o BBB contou com 31 marcas parceiras ao longo dos três meses de duração. Além da Betnacional, as outras empresas que serão exibidas no BB25 são Ademicon, Ajinomoto, Amstel, Chevrolet, Cif, Delícia, Downy, Electrolux, iFood, Kwai, McDonald’s, Mercado Livre, MRV, Nestlé, Pantene, Rexona, Seara e Stone.

O BBB 25 tem a estreia marcada para 13 de janeiro e será a primeiro edição sem Boninho, o executivo que trouxe o formato para o Brasil e que dirigiu a atração desde 2002. A apresentação do programa continuará sendo feita por Tadeu Schmidt.

Recentemente, a Betnacional anunciou que adotou a verificação obrigatória de identidade dos clientes. A empresa espera, com essa medida, reforçar a segurança e transparência na plataforma.

Além dessa ferramenta, a companhia também acrescentou medidas para restrições de acesso de terceiros, limites de apostas, métodos de autoexclusão e alertas de uso excessivo. O suporte ao cliente, que já funciona 24 horas por dia, deve passar a ter também para o atendimento telefônico a partir de 2025.

A plataforma lançou um site para facilitar o acesso dos clientes que desejam compreender melhor o processo de verificação de identidade. Na página, é possível conseguir mais informações sobre segurança de dados, jogo responsável, além de permitir a atualização de informações financeiras.

No começo deste mês, a Betnacional lançou o Portal Jogo Responsável, plataforma que tem como objetivo conscientizar o público sobre práticas seguras no iGaming. A ferramenta oferta informações sobre os limites de depósito na empresa, testes de autoavaliação e ainda oferece suporte especializado para os clientes que consideram que estão exagerando no volume de apostas.

Segundo a casa de apostas, o portal será alimentado frequentemente com novidades sobre a regulamentação do setor, além de exibir campanhas de conscientização sobre o jogo responsável.

A Betnacional já lançou outras iniciativas focadas no jogo responsável, como campanhas publicitárias, a exemplo de vídeos exibidos por emissoras de TV e nas redes sociais da companhia de iGaming. Uma dessas propagandas alerta possíveis apostadores sobre a importância do cuidado com as finanças e que apostas devem ser encaradas apenas como uma forma de entretenimento.

