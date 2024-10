Saiba como os sites irregulares dificultam a identificação das operadoras de apostas no Brasil

Para Regis Dudena, governo só saberá o número preciso de empresas de apostas após regulamentação.

A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), ligada ao Ministério da Fazenda, prevê que nem todas as mais de cem plataformas que pediram licença serão contempladas. Apesar dessa quantidade de empresas de apostas esportivas e jogos de cassino online que demonstraram interesse de se regularizar, o governo federal não sabe exatamente quantas companhias do tipo atuam no país.

De acordo com o que o secretário da SPA, Regis Dudena, falou em entrevista ao Valor Econômico, o governo só terá uma noção precisa da quantidade de empresas de iGaming após o início da regulamentação no dia 1º de janeiro de 2025.

Segundo o secretário, a grande quantidade de empresas que mudam frequentemente de endereço e as que companhias que possuem várias marcas dificultam essa identificação por parte do Ministério da Fazenda.

“Há várias dificuldades para fazer a contagem. Uma é a diferença entre empresas e marcas, já que uma empresa pode operar mais de uma marca. Existe uma segunda coisa, que é uma empresa que se utiliza das apostas para fraude. Ela abre um domínio, começa a prestar aquele serviço fraudulento e vai migrando. Então, eventualmente, o mesmo grupo vai deixando rastros de dezenas, centenas de sites utilizados para mera fraude ou atividades criminosas”, disse Dudena.

“No nosso banco de dados, temos algumas centenas de sites que a gente localizou. Agora, ter certeza se isso são poucos grupos que operam muitos sites, isso a gente não tem 100% clareza. O que nos cabe? Derrubar esses sites se eles não forem legalizados, independentemente se são do mesmo grupo ou não”, complementou o secretário da SPA.

Dudena também falou sobre os sites que estão comprometidos com a regulamentação: “A gente subiu bastante o sarrafo para regulamentar. Esse número mostra que têm muitas empresas que resolveram cumprir a lei. Pensando que cada uma dessas autorizações pode gerar até três marcas, a gente tem um número bastante significativo para o mercado de sites em atuação a partir de janeiro”, concluiu Regis.

O Ministério da Fazenda estima arrecadar cerca de R$ 3,4 bilhões (USD 622 mi) com a concessão de licenças federais para operação de plataformas de apostas esportivas e jogos de cassino online.

