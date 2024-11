Saiba como foi a posse da nova diretoria da Febralot, em Brasília

Os novos administradores da entidade devem ficar nos cargos até 2028.

Brasília.- A Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot) realizou, nesta quarta-feira (27), na Câmara dos Deputados, em Brasília, a posse da nova diretoria da instituição. Os novos administradores da entidade foram eleitos no dia 15 de outubro e devem ficar nos cargos até 2028. Participaram da solenidade, representantes de sindicatos do setor de loterias, deputados e senadores.

O novo presidente da Febralot, Ricardo Amado Costa, comentou sobre a escolha da Câmara como espaço para receber a posse social. “Escolhemos começar aqui nossa jornada, que traz pela frente uma enorme gama de desafios, nesta Casa que sempre nos acolheu”, disse.

Para o mandatário, a rede lotérica se encontra em cenário de “concorrência acirrada” com o crescimento de outros jogos de azar, além de mudanças regulatórias e transformações digitais que influenciam no setor. Somando-se a tudo isso, há ainda a criação de loterias estaduais e municipais que podem disputar o mesmo espaço.

“Estamos aqui para ouvir, dialogar e agir. Vamos trabalhar incansavelmente para que cada um de vocês [lotéricos] se sinta representado, respeitado e fortalecido”, disse Costa. Ele aproveitou o espaço para comentar a relação dos profissionais do setor com a Caixa Econômica Federal, banco estatal que administra os jogos lotéricos federais no país. “Não podemos mais aceitar uma relação desigual; precisamos de um diálogo efetivo que reconheça e valorize o papel estratégico da rede lotérica como parceiro essencial que somos”, declarou.

Para finalizar, Amado Costa ainda cobrou da Caixa a implementação das loterias da Saúde e do Turismo, que foram aprovadas pelo Congresso Nacional há mais de dois anos.

