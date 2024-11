Saiba como foi a participação dos brasileiros Ronaldinho e Alex Pereira no SiGMA Europe 2024

Campeões mundiais em suas respectivas modalidades esportivas, os brasileiros são embaixadores de empresas de iGaming.

Até está quinta-feira (14), está sendo realizado, em Malta, o SiGMA Europe 2024, uma das mais importantes conferências da indústria de jogos de azar no mundo. A edição deste ano, que começou na segunda-feira (11), celebra o 10º aniversário da empresa organizadora, a SiGMA. O evento conta com a presença dos maiores executivos do setor e também com celebridades convidadas.

Entre os convidados que estiveram em Malta nesta semana, estão os brasileiros Ronaldinho Gaúcho e Alex Pereira. O primeiro, é ex-jogador de futebol, eleito duas vezes como o melhor jogador do mundo, em 2004 e 2005, e campeão da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira. Já o segundo é atleta de MMA, ex-campeão do Peso Médio do UFC e atual detentor do cinturão do Peso Meio-Pesado do UFC.

Ronaldinho, que por conta das suas habilidades dentro de campo recebeu o apelido de “Bruxo”, foi ao evento como embaixador da casa de apostas esportivas Betify. Pereira, que poder conta do seu poder de nocaute recebeu o apelido de “Poatan”, mão de pedra em Tupi, foi à conferência como embaixador da Spribe, empresa criadora do popular crash game Aviator.

Ronaldinho esteve no estande da Betify onde concedeu entrevistas, autógrafos e tirou fotos com fãs. “Estamos entusiasmados em receber Ronaldinho no SiGMA Europe 2024 como nosso embaixador. Suas conquistas incomparáveis no campo de futebol e seu apelo global personificam o espírito de excelência que a Betify representa”, declarou a empresa de apostas.

Alex “Poatan” Pereira no estande da Spribe/Aviator no SiGMA Europe 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/SiGMA World)

Pereira esteve no estande da Spribe onde exibiu os dois cinturões conquistados no UFC. O lutador também concedeu entrevistas, deu autógrafos, conversou com fãs e tirou fotos no local.

O SiGMA Europe 2024 teve um programação extensa com centenas de palestras, apresentações musicais e esportivas, mais de mil patrocinadores e expositores. Mais de 27 mil participantes frequentaram o espaço da feira internacional. Outra parte importante da conferência foi o SiGMA Europe Awards 2024, premiação que homenageou os melhores da indústria de iGaming em diferentes setores.

Veja também: SOFTSWISS é escolhida a Melhor Provedora de Plataforma no SiGMA Europe Awards 2024